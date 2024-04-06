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OPINION

"На злодієві й шапка-вушанка горить"

Валерій Чалий
6 квітня, 2024 субота
14:00
Погляд Валерій Чалий

Росіяни перекладають провину з хворої голови на здорову

Російська терористична держава пред’являє Україні звинувачення згідно з "Міжнародною конвенцією боротьби з бомбовим тероризмом", одночасно завдаючи ракетних та бомбових ударів по українській інфраструктурі!

Вони прекрасно розуміють, що здійснили вже безліч злочинів тероризму в Україні — тому пробують перекласти провину з хворої голови на здорову.

Ніхто ж не забув хоча б те, як росіяни підірвали Каховську станцію!

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Україні потрібно негайно оформити звинувачення російським терористам за всіма чинними конвенціями та міжнародними документами, що регулюють питання протидії тероризму.

Не можна втрачати ініціативу! Війна йде тотальна. І на дипломатичному напрямку також.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Світ
Україна
Росія
тероризм
Війна з Росією
безпілотник
воєнні злочини Росії
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