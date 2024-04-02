Ну, з Кримським мостом ясно: вони пів року, бідненькі, змушені були тягати зброю, снаряди та живу силу на Крим поромами й навіть десантними кораблями. А як великих десантних кораблів майже на стало (в чому знов винна СБУ і "Морські Малюки" з "Мамаями" - на їхньому рахунку 11 вражених кораблів ворога з десь 30-х) – то змушені оце тягти рейки з Ростова до Криму. І всі знають: щойно дотягнуть до чогось значущого – СБУ і по цій залізничній гілці лупоне, доведеться починати знов.

Що характерно, на враження НПЗ ані Маша Захарова, ані їхній Сергій "сумна Коняка" Лавров не скаржаться: попри всі економічні втрати (і очікувані ще більші) поспівчувають їм хіба "видатні африканські союзники". Решта вже знайшли альтернативних постачальників.

А експорт нафти зі США встановив п'ять нових щомісячних рекордів відтоді, як західні країни почали запроваджувати санкції проти Росії у 2022 році. Американські постачальники пробираються на ринки, де колись домінували ОПЕК та її союзники.

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Порушення енергетичних потоків після вторгнення Росії в Україну створило новий попит на американські барелі. Постачання до Європи та Азії різко зросли, перетворивши США на одного з найбільших світових експортерів.

Тому і лишається клоунам з МЗС РФ хіба пускати сльозу за Прилєпіним і татарськими всілякими.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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