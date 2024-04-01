Ех, не раз ішлося про те, що комунікація на глобальному рівні тези про Росію як державу-терористку — невдала і небезпечна витівка. На цьому акцентував, зокрема, і професор Володимир Василенко.

Тепер РФ висуває Україні безглузді й безпідставні, але звинувачення в терористичній діяльності.

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Що нам треба було робити з самого початку й не відхилятися від цього курсу?

Україна має усі підстави вимагати звинувачення всього вищого керівництва РФ у міжнародних кримінальних злочинах:

злочин геноциду

злочини проти людяності

воєнні злочини

злочин агресії.

Це найтяжче, у чому можна звинуватити керівництво будь-якої держави. І підтримка тероризму чи звинувачення у тероризмі, зовсім не те, мʼяко кажучи. Замість звинуватити РФ в тому, що вони скоїли, ми вигадували правові евфемізми.

Тепер їхнє звинувачення нас у тероризмі конкуруватиме з нашим звинуваченням їх. Висунути Україні претензію за міжнародні кримінальні злочини навіть вигадливим пропагандистам з Росії було б набагато важче.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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