РФ звинуватила Україну в тероризмі, а ми вигадували правові евфемізми
Москва викотила нам офіційну претензію в підтримці тероризму і терористичній діяльності
Ех, не раз ішлося про те, що комунікація на глобальному рівні тези про Росію як державу-терористку — невдала і небезпечна витівка. На цьому акцентував, зокрема, і професор Володимир Василенко.
Тепер РФ висуває Україні безглузді й безпідставні, але звинувачення в терористичній діяльності.
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Що нам треба було робити з самого початку й не відхилятися від цього курсу?
Україна має усі підстави вимагати звинувачення всього вищого керівництва РФ у міжнародних кримінальних злочинах:
- злочин геноциду
- злочини проти людяності
- воєнні злочини
- злочин агресії.
Це найтяжче, у чому можна звинуватити керівництво будь-якої держави. І підтримка тероризму чи звинувачення у тероризмі, зовсім не те, мʼяко кажучи. Замість звинуватити РФ в тому, що вони скоїли, ми вигадували правові евфемізми.
Тепер їхнє звинувачення нас у тероризмі конкуруватиме з нашим звинуваченням їх. Висунути Україні претензію за міжнародні кримінальні злочини навіть вигадливим пропагандистам з Росії було б набагато важче.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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