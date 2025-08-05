Навряд чи такий підхід хитрозроблених індусів сподобається Донні. Але його дії явно не до вподоби Кремлю, який у відповідь на спробу США обмежити постачання російської нафти до Індії, вирішив використати "козир" контрольованого "Транснефтью" трубопроводу КТК "Тенгіз — Новоросійськ". Раніше вони намагались це робити непомітно. Зараз, очевидно, вирішили, що настає час діяти відкрито.

Аналітики JP Morgan вказують, що постачання в Індію настільки важливі для Кремля, що якщо їх порушать, то помста не забариться. Закривши трубопровід КТК з Казахстану, де американські нафтові гіганти Chevron та ExxonMobil мають великі частки, Кремль спробує захистити свій експорт в Індію, змусивши США відмовитись від санкцій в обмін на збереження статус-кво КТК.

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Отже, найближчі дні обіцяють бути спекотними у всіх значеннях. Тільки Путін знову прорахується, адже "раптом" Данські протоки можуть виявитися заблокованими для танкерів, що йдуть під завантаження в російські порти, а Ердоган на прохання Токаєва та Алієва може "раптом" занепокоїтися екологічною безпекою Босфору.

Ну а тим часом недавній вогненний гриб в Самарі на Новокуйбишевському НПЗ нагадує розніженим і поплавленим мізкам західного політикуму про те, як робляться справжні санкції Силами оборони України (до речі, висоту полумʼя можна оцінити виходячи з того, що висота розташованих неподалік труб ТЕЦ не менше 120 метрів).

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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