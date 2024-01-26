Нам треба написати історію Росії для росіян
На мою думку, українським історикам варто написати українською і російською мовами історію Росії
З особливим наголосом на корінних народах Росії, на їхній державності в минулому, на окупації та анексії їх Росією, на дискримінації та знищенні мов корінних народів, їхньої культури, традицій, релігії, для відновлення спотвореної Москвою історії корінних народів теперішньої Російської Федерації.
Подібну роботу не зроблять у республіках РФ, бо лише за початок цієї роботи відразу репресують місцевих істориків. Країни умовного Заходу на сьогодні не розуміють важливості цього напрямку, побоюючись за майбутнє ядерної зброї у разі розпаду РФ. Як вони боялися свого часу розпаду СРСР.
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А для України подібна робота є вкрай важливою, бо підійматиме національну свідомість поневолених корінних народів Росії, каталізує зародження і посилення національно-визвольних рухів республік РФ, сприятиме розпаду РФ як субʼєкта міжнародного права.
Книга, на моє глибоке переконання, має бути також в електронному вигляді (в будь-якому зручному форматі для прочитання і копіювання) у вільному доступі.
Було б правильно, якби РНБО звернулася до науковців інституту історії НАН України з відповідною пропозицією, а Кабмін має профінансувати цю важливу роботу. На це не можна шкодувати грошей.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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