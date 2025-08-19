Навіть позавчорашні заяви Віткоффа, які спричинили прояви блювоти, та анонси Трампа до зустрічі не могли поховати відчуття, що цього разу Білий Дім не труситиме.

Трампу треба психологічно було "відійти" від візиту Путіна. А два шакалячі експреси не витримає навіть дивакувата психіка. Тому вчора — спокійно, конструктивно (наскільки це можливо) і навіть оптимістично (наприклад, про продаж зброї для Європи, а, значить, для нас теж).

Але завтра буде новий день. Новий гольф. Нові карти.

І коли лідери Європи вже після перемовин сиділи в Овальному кабінеті, Трамп подзвонив Путіну. Читайте також: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, — Зеленський

А це означає дві речі:

сьогодні-завтра за традицією у нас можуть бути масовані повітряні атаки;

настрій Трампа може змінитися будь-якої миті.

Тому найголовнішим фактором перемовин, який зараз працює, залишається спроможність наших ЗСУ стримувати ворога. Все інше — белетристика, яка на цьому етапі працює слабко, або зовсім не працює.