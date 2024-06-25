Нема стратегії, є меморандум про наміри, пустий, як барабан. Але під цей барабан нам видадуть розширення прав фіскалів, які й так можуть все, що завгодно. Простими словами: реформи пишуться лише на папері та для галочки, а гайки поступово закручуються.

Я не згодний на всі 100% з пропозиціями й зауваженнями зазначеними в петиції, але, однак, я вважаю, що стратегію потрібно переробити. Бо вона повинна бути комплексною. Цю стратегію прийняли у свинячий голос, перед Новим Роком, просто щоб відзвітувати, що маяк МВФ виконано. Але за фактом Нацстратегія не про зростання доходів, а про те як виконати забаганки Гетьманцева та Сокура, щоб вони й далі займалися корупцією в податковій, а ми за все це сплачували.

Можливо, нам і треба щось робити зі спрощеною системою, але чи хтось оцінив, як це вплине на зайнятість населення? В нас не найпростіша ситуація з соціальною температурою, якщо дипломатично казати. Яким буде рух у тінь? Чи є у самозайнятих ресурс для маневрів? І загалом, якщо проблема в тому, що спрощену систему використовують для оптимізації, то може розібратися не зі спрощеною системою, а з оптимізаторами? Але чогось оптимізаторів не чіпають.

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Коротко про вимоги в петиції:

прибрати пункт про наділення фіскалів повноваженнями судової та правоохоронної системи;

направити Нацстратегію на зменшення дискреційних можливостей для фіскалів, а не навпаки (якщо їх збільшити, буде більше способів щось вкрасти);

узгодити Нацстратегію з міжнародними стандартами податкового обліку.

Нам потрібно, щоб економіка зросла, а не самоліквідувалася. Нам потрібна стратегія, а не список забаганок ощипувачів гусєй. Та й ми не гуси. Тому поки є можливість щось змінювати, раджу це зробити. Там залишилось всього 6 тис. голосів, думаю, впораємось. Даю посилання ще раз, переходьте, це займе буквально 5 хвилин вашого часу.

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Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

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