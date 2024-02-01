Рішення мають бути спрямовані на розв'язання проблем і досягнення конкретного результату.

Тут ідеться про проблему: російські пускові установки надто близько до кордону, жодна з теперішніх в Україні систем ППО не здатна перехоплювати удари впритул. Британці під час Другої світової розв'язували схожу проблему, знищуючи пускові установки нацистів. Засобів для комплексу "виявлення - наведення - ураження" у нас теж досі нема.

Що б у такій ситуації робив уряд, який би думав про результат, а не рейтинг і любов найвеличнішого?

Власне, таким має бути уряд національної єдності (чи радше вже порятунку).

1. Порошенко і команда відряджаються до західних партнерів. Вони "на ти" з половиною тамтешнього істеблішменту. Там не дивились "г+г", тому не в курсі, які ми страшні люди.

Завдання - (1) розширення засобів ППО, раннього виявлення ракетних систем ворога та будь-чого, що ще є в партнерів і чим вони готові ділитись; (2) допомога на засоби захисту, облаштування укриттів, нелетальні засоби протидії (РЕБи тощо), що партнери не боятимуться постачати для роботи з територією РФ; (3) домовленості з приватними інвесторами про виробництво — в Україні чи в них — усього, що можна виробити, якщо зняти сумніви інвесторів (а Порошенко таке вміє дуже добре).

2. ⁠Місцевий бізнес звільняється від перевірок, поборів і силовиків — не мають права підійти на гарматний постріл до бізнесу, якщо він працює на оборону.

Умова одна: виробляй необхідне для фронту, в координації з військовим керівництвом чи конкретними підрозділами (зважаючи від рівня).

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З партнерами чи без, виробництво всього необхідного для виявлення - наведення - ураження (від БПЛА до ракет — про конкретику тут не говоритимемо).

Зрештою, ми починаємо не з нуля. У 2014-2019 роках було доведено до готовності чимало розробок — питання в правильному їх виробництві.

3. ⁠У місцевих громад не забирають гроші. Навпаки, ухвалюють давно поданий проєкт "Євросолідарності" про програму облаштування укриттів і, за прикладом Ізраїлю, місцевих сховищ, які дають прихисток будь-де, на вулиці чи в приміщенні.

Чим кратно знижується кількість жертв і вартість руйнувань…

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4. Військових не топлять у морі паперів і журналів, а дають змогу оперативно отримувати й застосовувати нові розробки, забезпечуючи найшвидший зворотний зв'язок.

5. Журналістів-розслідувачів не цькують тітушками, а залучають до виявлення корупції та неефективності, які невідворотні у будь-якій складній системі.

Список можна продовжувати.

Але відмінність цієї картинки від теперішнього стану очевидна.

От для чого Україні потрібен уряд національної єдності.

... Але влада вперто мислить інакше.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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