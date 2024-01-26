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OPINION

Справа проти Ігоря Мазепи — це Рубікон у стосунках влади та бізнесу

Анатолій Амелін
26 січня, 2024 п'ятниця
12:02
Погляд Анатолій Амелін

Висловлюсь і я про кейс Мазепи

Погана новина у тому, що це справжній "Рубікон"! Точка неповернення, після якої відкривається кілька незворотних сценаріїв для України.

Одразу скажу, що я не адвокат.

Ігоря знаю років 20, але друзями нас важко назвати.

Він не святий, але хто святий з тих, хто читає цей текст?

Питання в іншому.

У тому, як ми всі житимемо далі зі всім цим?

Цей рубікон безпосередньо стосується "суспільного договору українців".

  • Або ми разом будуємо нашу спільну сильну правову (!) державу, що є необхідною умовою майбутнього процвітання.
  • Або Україна зникає із географічних мап.

Я не утрирую.

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"Заморозка" військового конфлікту, що наближається, запустить групу незворотних процесів. І від розвитку кейсу Мазепи залежать сценарії розвитку подій.

Що цей кейс означає для українців та українського бізнесу:

  • довіряти правоохоронцям у цій країні не можна;
  • довіряти судам не можна;
  • довіряти владі не можна;
  • закони не працюють;
  • ніхто нікому захист та безпеку не гарантує;
  • бізнес — безправний;
  • бізнес — ворог;
  • у цій країні в тебе майбутнього немає;
  • з цією владою в тебе майбутнього немає.

У бізнесу є три сценарії дій:

  1. Проковтнути.
  2. Забути й чекати, коли прийдуть за наступним. І поступово зменшувати свою активність в Україні, переміщаючись до сусідніх країн
  3. Згадати, хто головний бенефіціар країни (громадяни, звідки родом український бізнес), і яку роль у державі відіграє влада (наймані співробітники для надання нам сервісу).

І жорстко змусити представників народу — депутатів та президента припинити правове свавілля!

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У влади є три сценарії:

  1. Відморозитись.
  2. Тихо сидіти й чекати, що новини з фронту поглинуть в інформаційному полі новини свавілля правоохоронців. Не робити нічого ... Але, що щось мені підказує, що бізнес не охолоне.
  3. Проявити активну позицію щодо бізнесу та продовжити "мочити його в сортирі", як пропонував робити північний карлик, тиснути на бізнес, який підіймає голову проти влади, посилюючи напруженість у країні та створюючи умови для бунту з непередбачуваними наслідками.

Нагадаю, що зараз в армії близько 300 тис. бізнесменів

Відновити правосуддя

Як мінімум, провести публічну оцінку дій правоохоронців щодо процесуальних норм.

Випустити під підписку людину, яка не вчиняла злочин — сумлінного набувача (не доведений склад злочину, вчинений ним, не він приймав рішення про виділення землі).

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Загалом ми стоїмо на порозі таких сценаріїв:

  1. Україна звалюється в авторитаризм, бізнес згортається, мігрує, зростають протестні настрої, які ризикують перейти в бунт (а втрачати вже нічого) не за це українці кров віддають.
  2. Україна показує приклад захисту інвесторів та справедливого правосуддя, що зменшує страхові ризики та дає надію на майбутнє процвітання країни.

Найближчий тиждень буде вирішальним для вибору сценарію кожною зі сторін.

Сподіваюсь на краще. Але ж ми знаємо українців…

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Україна
політика
бізнес
корупція в Україні
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