1. Армія КНДР має близько 1 млн солдатів за різними даними. Враховуючи, що і в нас і в орків людський ресурс зараз найбільший виклик — це може серйозно переламати ситуацію. Але потрібно пам'ятати, що керівництво КНДР їб**ті параноїки, які всі ресурси готують для відбиття агресії Південної Кореї. Вони вже двічі приводили в готовність свої війська за останній місяць. Параноїки не можуть дозволити собі ослаблення своєї армії, це психологічно складно.

2. Інженерні війська від 3-5 тисяч північних корейців вже залучені в допомогу РФ. Очевидно, їх прислали разом з ракетами. Скоріше за все, мова може йти про поповнення цих сил, ротацію. Щодо можливого заміщення російських тилових частин корейськими, для того, щоб відправити на фронт — це не логічно, оскільки в тилових частинах служать російські строковики, яких відправляти не будуть.

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3. Поява на фронті регулярної армії КНДР серйозно міняє політичну ситуацію навколо війни. Фактично, це вступ у війну нової держави. Це поставить питання про зміну нашої підтримки перед партнерами і їх роль у війні.

Назагал я поки слабо вірю в можливість залучення регулярної армії КНДР, але навіть якщо це відбудеться, я думаю катастрофи не станеться. По-перше, я б не переоцінював її боєздатність. Для розуміння: військовий бюджет КНДР близько 4 млрд дол. При такій великій армії це просто мізер. Це означає, що більшою мірою — це бутафорна армія, і що типово для диктатур купа фейків на паперах. По-друге, війна змінилась. Дрони та нові технології — це не те, до чого готували корейців. І перепідготовка займе час. По-третє, це точно призведе до нової відповіді партнерів.

Хорошого, звісно, мало, але точно є одне — Путін відчайдушно шукає сили для продовження війни, а отже він на межі.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист