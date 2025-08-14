Основні тези:

- питання можливості РФ фінансувати війну потрібно розглядати не стільки крізь економічний, скільки через світоглядний аспект;

- завдяки багаторічному профіциту торгового балансу, внаслідок високих цін на енергоносії та великих обсягів їх експорту, у РФ сформовано великий запас фінансової міцності;

- "перегрів" економіки внаслідок потужного бюджетного стимулювання був таким сильним, що повернення на природну траєкторію зростання ВВП — це для РФ 1,1% - невідворотно вимагало сильного уповільнення економіки, яке зараз спостерігається;

- висока ставка ЦБ РФ – інструмент вичавлювання ресурсів з цивільних секторів до ВПК;

- свідки економічного "судного дня" РФ відіграють погану роль — оскільки обіцяють крах, а він не настає, тому реальність весь час перевершує очікування;

- важливим є не саме по собі погіршення рівня життя, а темпи погіршення. Якщо це буде відбуватися повільно, звичайні росіяни майже не помічатимуть цього.

Висновки:

- у РФ є одночасно бажання й економічна можливість фінансувати війну протягом тривалого часу;

- не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ. За нинішньої інтенсивності ведення війни грошей на неї у РФ вистачить на чимало років, звісно, якщо не станеться чогось критично негативного для РФ;

- продуктивніше бачити реальність, ніж тішити себе ілюзорними сподіваннями на близький економічний крах РФ. Сподіватися на щасливий випадок можна, будувати на цьому стратегію — ні;

- питання завершення війни лежить у політичній, дипломатичній та військовій площинах.

Джерело

Про автора: В’ячеслав Бутко, економічний радник Київського Безпекового Форуму, керуючий партнер інвестиційного проєкту Thomson&French

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.