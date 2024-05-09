Коли його ліквідовували, то редакторка відділу політики "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова написала не просто про загрозу, яка виникла для децентралізації й регіональної політики, а й передбачила що буде:

"У результаті, за столом, на якому ділитимуть ресурси міжнародних донорів, залишилися троє: голова ОПУ Андрій Єрмак, голова партії СН і профільного парламентського комітету Олена Шуляк, віцепрем'єр, очільник об'єднаного Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков (він же — потенційний прем'єр-міністр і єдиний, хто, гіпотетично, може внести корективи в меню)".

Міжнародні партнери України по суті вбачали серйозні корупційні ризики у законодавчому полі для прозорої відбудови. Мова про скандальну містобудівну "реформу" 5655, яку досі у різних форматах намагаються протягнути Кубраков і Шуляк.

Що стосується експертів, які готові посилювати регіональну політику держави, то вони заявили про неформальний тиск з боку міністерства на донорів, зокрема USAID. Дійсно, важливий для країни проєкт у громадському секторі втратив фінансування.

Для країни наслідки такого урядування невтішні, бо у звіті Єврокомісії за минулий рік йдеться, що держава у регіональній політиці досягла обмеженого прогресу, а у нас є низка невиконаних задач. Профільне міністерство не зробило нічого суттєвого, аби реалізувати ті зміни до законодавства, яке прийняла Верховна Рада. Мова про закон "Про засади державної регіональної політики".

Після того як над змінами до закону попрацювали нардепи, профільне міністерство мало напрацювати стратегію місцевого розвитку, план відновлення та розвитку, комплексний план просторового розвитку. Але цього не сталося.

З кінця 2022 року, ми отримуємо неякісні продукти у вигляді Державної стратегії регіонального розвитку, яка перебуває на стадії вічного доопрацювання, Геоінформаційна система регіонального розвитку, яка фінансується та підтримується Європейською комісією та World Bank. Зокрема, Міністерство декларує, що ця система має забезпечити повний цикл формування, реалізації та моніторингу регіональної політики. Проте, наразі, як видно на зображені нижче система продукує неякісний контент.

Зверніть увагу на стратегічну ціль "11111" та її операційну ціль "123".

Знімок екрана з Геоінформаційної системи регіонального розвитку

Тому справа не лише в тому, чи поновить роботу Мінрегіон. Завжди залишається питання, яка команда в цьому міністерстві буде відповідати за регіональну політику та децентралізацію.

Ну і всі розуміють те, що в Офісі президента та у Верховній Раді є "куратори" різних урядових напрямів. Так от їх теж треба змінювати, бо такі наслідки урядування – це те, що сталося і через їхню непрофесійність.

Донори також мають мати розуміння ефективності використання наданих країні ресурсів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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