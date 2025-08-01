Я б не поспішав тішитися новим ультиматумом Трампа Путіну. Адже й дурню зрозуміло — а Трамп не дурень — що ніякого завершення війни за 10 днів не буде.

Тому справжні адресати заяви Трампа — це Індія та Китай, з якими саме зараз США ведуть інтенсивні торгівельні переговори.

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Це спосіб тиску на них: або вони проявлять поступливість, або Трампу "доведеться" покарати їх за впертість тарифами, бо є зручний привід: "Путін не хоче зупиняти війну, а ви купуєте його нафту".

Відповідно, що більше вони поступляться зараз тиску по ходу переговорів про тарифи, то менше шансів, що за цим ультиматумом Путіну підуть будь-які конкретні дії.

І можна тільки здогадуватися, яке місце в цих переговорах насправді займає питання зменшення обсягів купівлі російської нафти.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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