Ніякого завершення війни за 10 днів не буде
На перемовинах з Росією питання зменшення обсягів купівлі російської нафти буде не основним
Я б не поспішав тішитися новим ультиматумом Трампа Путіну. Адже й дурню зрозуміло — а Трамп не дурень — що ніякого завершення війни за 10 днів не буде.
Тому справжні адресати заяви Трампа — це Індія та Китай, з якими саме зараз США ведуть інтенсивні торгівельні переговори.
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Це спосіб тиску на них: або вони проявлять поступливість, або Трампу "доведеться" покарати їх за впертість тарифами, бо є зручний привід: "Путін не хоче зупиняти війну, а ви купуєте його нафту".
Відповідно, що більше вони поступляться зараз тиску по ходу переговорів про тарифи, то менше шансів, що за цим ультиматумом Путіну підуть будь-які конкретні дії.
І можна тільки здогадуватися, яке місце в цих переговорах насправді займає питання зменшення обсягів купівлі російської нафти.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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