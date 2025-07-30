Ультиматум Трампа: торги будуть довгими
Але у разі успіху вони створять шанси для значної паузи у російсько-українській війні
Трамп більше не зацікавлений у розмовах з Путіним. Але тепер він буде говорити з Китаєм та Індією. Саме вони будуть під головним прицілом вторинних санкцій і, отже, саме від їхньої позиції залежатиме наскільки результати санкції Трампа, — якщо до них таки дійде,- будуть ефективними.
З Індією буде легше. Вона значно більше інтегрована у західну політику, ніж Китай, і у неї немає магагеополітичних амбіцій. Тому з нею будуть говорити про різні економічні стимули.
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З Китаєм торг буде значно масштабніше. Він охоплюватиме широке коло питань, які вимагатимуть від Трампа змінити свій основний вектор міжнародних зусиль — стримання Китаю — про що Трамп постійно говорив ще під час своєї виборчої кампанії.
Тому торги будуть довгими. Але у разі успіху вони створять шанси для значної паузи у російсько-українській війні.
Про автора. Сергій Таран, політолог
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