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OPINION

Ультиматум Трампа: торги будуть довгими

Сергій Таран
30 липня, 2025 середа
08:00
Погляд

Але у разі успіху вони створять шанси для значної паузи у російсько-українській війні

Зміст

Трамп більше не зацікавлений у розмовах з Путіним. Але тепер він буде говорити з Китаєм та Індією. Саме вони будуть під головним прицілом вторинних санкцій і, отже, саме від їхньої позиції  залежатиме наскільки результати санкції Трампа, — якщо до них таки дійде,- будуть ефективними.

З Індією буде легше. Вона значно більше інтегрована у західну політику, ніж Китай, і у неї немає магагеополітичних амбіцій. Тому з нею будуть говорити про різні економічні стимули.

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З Китаєм торг буде значно масштабніше. Він охоплюватиме широке коло питань, які вимагатимуть від Трампа змінити свій основний вектор міжнародних зусиль — стримання Китаю — про що Трамп постійно говорив ще під час своєї виборчої кампанії.

Тому торги будуть довгими. Але у разі успіху вони створять шанси для значної паузи у російсько-українській війні.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
Китай
Індія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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