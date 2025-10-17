Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою

Євгенія Кириченко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
20:04
Погляд

Усі попередні покоління звикли, що оцінка — це підтвердження знань, а вчитель завжди правий (хоч би яким би він не був). І о, страх, батьківських зборів чи якщо тобі напишуть зауваження в щоденник. Покоління сучасних батьків, мабуть, памʼятають такий метод навчання

Ми звикли до стигматизації дітей у класі: "здатні", "розумні" або "посередні".

Але насправді — оцінка лише показує, наскільки дитина відповідає очікуванням дорослих.

Покоління українських батьків виросло у системі, де помилка — це провина. Нас карали за "неправильну відповідь", не розуміючи, що помилка — це частина навчання. І тепер, ставши дорослими, ми часто відтворюємо ті ж патерни: завжди намагаємося бути "молодцями", боїмося, що дитина "відстане", "не зможе", "не буде готова до життя", "що вчителька буде висміювати знання моєї дитини". Але життя — це не контрольна робота. І школа, яка справді готує до життя, не вчить боятися помилок.

Освіта, що лікує, а не травмує

Справжня освіта —  не про те, скільки сторінок дитина вивчила, а про те, наскільки вона вміє думати, розуміти себе і світ.

Коли дитина має право на власний темп, ставити запитання та цікавитись саме тим, що відповідає її актуальному розвитку та віку — вона зберігає головне: довіру до себе. Вона стає впевненою, що її пізнання світу потрібні їй, а вже потім навколишнім. Своєю чергою це формує впевненість в собі й подальшу мотивацію далі пізнавати.

Довіра — це ґрунт, на якому виростає вміння мислити, приймати рішення, брати відповідальність, бути креативним і не боятися помилитися. Без неї будь-яка система оцінювання перетворюється на батіг, а не на інструмент розвитку.

Тому сучасна школа повинна бути не місцем страху, а місцем опори.

Не "таблицею успішності", а простором для проб, помилок і відкриттів. Кожна помилка дає шанс спробувати ще раз і вже краще.

Дитина — не проєкт, а людина

Освіта має допомогти людині знайти себе, себе серед соціуму, а не лише професію. Сучасні дослідження показують, що наступні покоління можуть змінювати професію в процесі життя до 40 разів. Уявіть собі дитину, а потім дорослого, якого вивчили за правилом "ти маєш робити, як тобі говорять". Чи легко буде їй змінити хоча б одну професію? 

Наша задача — навчити дитину бути людиною свого місця і часу, бути гнучкою і не боятися змін. Навчити слухати, аналізувати, співчувати. Світ майбутнього належить тим, хто не боїться думати й сумніватися, хто вміє ставити запитання —  а не лише давати правильні відповіді.

Ми маємо шанс виховати таке покоління для якого "п’ятірка" не буде мірилом цінності та успішності.

Тих, для якого школа стане не джерелом тривоги, а місцем сили, опори й віри у себе.

Бо освіта, яка базується на гідності, — це і є той фундамент, на якому будується вільна країна.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Євгенія Кириченко, соло мама, педагогиня, засновниця Montessori-простору "Зернятко"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

 

