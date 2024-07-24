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OPINION

Освіта: ми досі латаємо діряве одоробло

Віталій Гайдукевич
24 липня, 2024 середа
18:02
Погляд Віталій Гайдукевич

Якщо узагальнити, то усі проблеми суспільства мають коріння в царині освіти

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Якщо звузити — одна із фундаментальних невдач відновленої української державності — провал освіти. Цей провал багатошаровий, багатогранний, багатонюансний.

Якщо поясняти його картинкою, то це буде радянський човен, в якому латка на латці й широкий розсип різноформатних блискучих приладів-новоробів. Деякі із надбудов робочі та дієві, але більшість — шопопало, а в цілому плавзасіб абсурдний. Але замість проєктування сучасного нового корабля, ми продовжуємо латати й надбудовувати постсовкове одоробло. І тут мова про систему, а не про чималу кількість ентузіастів, які намагаються творити дива на тлі системи.

Особливо яскраво абсурдність проявляється на випускних іспитах. Тут ідіотизм на маразмі сидить і брєдом поганяє. І це "палкий" привіт тим, хто придумав предметний розподіл і тим, хто складав питання.

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Неадекват держави та клінічне нерозуміння реальності МОНом чітко видно по тому, що вони легко викидали із переліку іспитів історію (дяка небайдужим — наполягли й відстояли), але із тою ж впертістю серед обов'язкових предметів тримають математику. Накой фіг? Навіщо гуманітаріям і творчим спеціальностям знати тангенси, синуси, косинуси?! Мені з історичною освітою обчислення квадратного кореня не знадобилося в житті жодного разу! Тобто вийшовши за поріг школи я вже 32 роки маю щастя не торкатися квадратних коренів. Жодного. І від того мій фаховий рівень не постраждав ніяк.

Власне під час вступу в університет, маючи намір вивчати глибше всесвітню історію і народознавство, я вчив історію, українську мову та англійську мову. І не вчив, та не складав математику, що логічно. Де поділася логіка зараз? Накой мучити дітей примусом до зубрьожки предмету, який їм не потрібен в професійному житті?

Уточнення для тих, хто читає не тим місцем — вчити математику в школі потрібно, причому, в першу чергу, її частину, що стосується логічного мислення. Складніші теми, котрі знадобляться насамперед в природничих спеціальностях, треба подавати в класах природничої направленості. А гуманітаріям, творчим класам навпаки — більше викладати світоглядно-суспільні предмети. Це ж очевидно! Але не для МОНу.

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Хтось скаже, тоді природничникам не складати історію? А от ні — іспит історії слід розглядати не як предметний, а як іспит громадянської зрілості, як і мови — кожен дорослий громадянин має володіти мовою і знати історію своєї країни.

Питання, до слова, треба підбирати відповідно — загально-історично-світоглядна база. Але при цьому не впадати в примітив, як цього року — марка із псом Патроном і питання "якого року марка?". При цьому із варіантів відповідей лише одна очевидно потрапляє в період повномасштабної війни. Камон, це що, — історія? Історія — це про розуміння процесів, а не упізнавання телеперсонажу!

Парадокс — впорядкувати питання простіше простого, тут не потрібно вигадувати ровер. Будь-які фахи та спеціальності досить просто поділяються на дві глобальні факультети: природничий і філософський. Для першого математика потрібна (бо студентами ці знання будуть поглиблюватися та уточнюватися), для другого — ні (бо на гуманітарно митецьких спеціальностях важливе інше, а рівня математики вистачить шкільного... хто хоче поглибити — знайде можливість).

Про кількість збережених нервових клітин я вже промовчу.

От навіщо ґвалтувати людей? Все це дуже схоже на радянський анекдот про пошесть в колгоспі, коли корови мруть, а запрошений "фахівець" малює на боках як не квадрат, то трикутник... а коли усе стадо здохло, "фахівець" чухає потилицю: "дивно, в мене ще стільки цікавих ідей..."

От так і наше МОН — малює круги та квадрати, а освітні проблеми не вирішує ніяк.

Джерело

Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Наука
Україна
освіта
історія України
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