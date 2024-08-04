Нагадаю, що в лютому мав бути поміняний Навальний, якого вбили за кілька днів до обміну. Тобто переговори на цю тему давно ведуться між сторонами. Велись до нашої війни, ведуться під час. Між іншим, до честі Яшина — він кілька разів відмовлявся йти на обмін.

Я переконаний, що цей обмін значно важливіший для Путіна чим для Заходу. Йому принципово повернути своїх агентів, щоб всім на майбутнє було зрозуміло, що їх не кинуть. Для нього ця історія особиста, не тому, що він знав Красінського, а тому, що він сам спецслужбіст.

Водночас Захід отримав дисидентів, які втратять свою вагу в російському суспільстві після обміну, і стануть в прямому сенсі іноземними агентами. Вся ця ситуація ніяк не пов’язана з війною.

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Однак інша подія значно важливіша. Це заява Пєскова про те, що юридичні нюанси легітимності Зеленського не перешкоджають початку переговорів. Ой, а що сталось? Чого це раптом на болотах теж хочуть переговорів. Ніби все так чудово, на фронті просуваються, економіка росте, снаряди їдуть з Північної Кореї. Навіщо їм переговори?

Ця заява свідчить, що немає Кремль впевненості в завтрашньому дні. Фактично, цією заявою підтверджуються прогнози експертів щодо закінчення радянського озброєння в цьому році, і серйозні проблеми з економікою в наступному. При чому те, як легко Пєсков погодився з необхідністю переговорів, а не почав саркастично розповідати, що ми маємо віддати, може бути підтвердженням ще одної тези — зараз на фронті Путін йде ва-банк.

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Тож я думаю, шанси побачити російську делегацію на другому Саміті миру дуже великі. Тільки-от, початок переговорів ніяким чином зараз не вплине на війну. Річ у тому, що для успішних переговорів потрібні передумови на фронті, а зараз їх з обох боків немає. Орки лізуть вперед дорогою ціною, і намагаються переконати світ, що вони не закінчуються. Ми провели мобілізацію, отримали перші F-16, і скоріше за все, найближчим часом почнемо виправляти фронт (звісно, якщо внутрішні помилки цьому не перешкодять). Тому станом на зараз я продовжую стверджувати, що умов для необхідності про щось домовлятись — немає. Я думаю вони виникнуть не раніше грудня-січня.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист