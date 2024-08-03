Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну
Знаю і Кара-Мурзу, і добре знайомий з Яшиним. Вони сіли в російський ГУЛаг за жорстку позицію проти війни
Проте вчора на пресбрифінгу продемонстрували якийсь різновид стокгольмського синдрому: "Не чіпайте санкціями російський народ, чіпайте злочинців".
Я не можу собі уявити, що з людьми робить рашистська тюрма, але очевидно: психологічна травма глибока. Особливо за щоденних обов’язкових переглядах роспропаганди.
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При цьому варто прийняти як факт, що голос "хороших русскіх" Володимира та Іллі будуть чути у світі, до нього будуть дослухатися наші партнери, і в питаннях санкцій цей голос піде всупереч з українською позицією.
Єдиний нелінійний вихід, який я бачу, — запросити їх в Україну. Є кого і що їм показати, довести, що злочинців в Росії повно і за межами кремлівських стін. Без цього кроку нам буде важче доводити протилежне. Ефектна критика — добре, ефективні дії — краще.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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