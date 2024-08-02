Обміняний російський опозиціонер Кара-Мурза заявив, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна"

Про це повідомляє The Bell.

Кара-Мурза під час пресконференції звільнених в'язнів нагадав, що він раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні.

Опозиціонер поскаржився, що санкції Заходу зараз часто спрямовані не проти режиму диктатора Володимира Путіна, а проти росіян.

"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян російської федерації за принципом громадянства", - вважає він.