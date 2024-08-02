Обміняний російський опозиціонер Кара-Мурза заявив, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна"
Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, якого звільнили під час обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на західні санкції щодо РФ
Про це повідомляє The Bell.
Кара-Мурза під час пресконференції звільнених в'язнів нагадав, що він раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні.
Опозиціонер поскаржився, що санкції Заходу зараз часто спрямовані не проти режиму диктатора Володимира Путіна, а проти росіян.
"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян російської федерації за принципом громадянства", - вважає він.
- 31 липня повідомлялось, що деякі опозиціонери, зокрема ті, хто виступають проти війни в України, зникли з російських в'язниць. Правозахисники припускали можливий обмін із Заходом.
- 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.33Продаж 45.14
- Актуальне
- Важливе