З в'язниць РФ зникли опозиціонери, зокрема Яшин: правозахисники припускають обмін із Заходом
Деякі опозиціонери, зокрема ті, хто виступають проти війни в України, зникли з російських в'язниць. Правозахисники припускають можливий обмін із Заходом
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що попри те, що Росія може перевозити ув'язнених до інших місць позбавлення волі, не повідомляючи їхніх родичів та адвокатів, кількість ув’язнених, яких перевели в інше місце за останні дні сягає щонайменше семи.
Зокрема, серед тих, кого не можуть відшукати родичі, присутні опозиційний політик Ілля Яшин, відомий правозахисник Олег Орлов і Данило Крінарі, засуджений за таємну співпрацю з іноземними урядами.
Серед інших зниклих - громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік, засуджений за державну зраду, опозиційні активістки Лілія Чанишева та Ксенія Фадєєва та антивоєнний художник Саша Скочиленко.
"Усі вони - особи, яких російська держава з різних причин зарахувала до небезпечних екстремістів. На Заході уряди та активісти сприймають їх як помилково затриманих політичних в’язнів", - йдеться у повідомленні.
Правозахисник Іван Павлов сказав у коментарі виданню, що це може бути "хорошим знаком". Він сподівається, що Росія зібрала опозиціонерів в одному місці, щоб підготувати до обміну.
- Нагадаємо, що у лютому 2024 року суд у Москві засудив співголову "Меморіалу", російської правозахисної групи, нагородженої Нобелівською премією миру 2022 року, Олега Орлова до 2,5 року ув'язнення за дискредитацію російських збройних сил шляхом висловлення своєї незгоди з війною в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе