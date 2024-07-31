З в'язниць РФ зникли опозиціонери, зокрема Яшин: правозахисники припускають обмін із Заходом

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що попри те, що Росія може перевозити ув'язнених до інших місць позбавлення волі, не повідомляючи їхніх родичів та адвокатів, кількість ув’язнених, яких перевели в інше місце за останні дні сягає щонайменше семи.

Зокрема, серед тих, кого не можуть відшукати родичі, присутні опозиційний політик Ілля Яшин, відомий правозахисник Олег Орлов і Данило Крінарі, засуджений за таємну співпрацю з іноземними урядами.

Серед інших зниклих - громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік, засуджений за державну зраду, опозиційні активістки Лілія Чанишева та Ксенія Фадєєва та антивоєнний художник Саша Скочиленко.

"Усі вони - особи, яких російська держава з різних причин зарахувала до небезпечних екстремістів. На Заході уряди та активісти сприймають їх як помилково затриманих політичних в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Правозахисник Іван Павлов сказав у коментарі виданню, що це може бути "хорошим знаком". Він сподівається, що Росія зібрала опозиціонерів в одному місці, щоб підготувати до обміну.