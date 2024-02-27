У Росії ув'язнили лауреата Нобелівської премії Олега Орлова через антивоєнну риторику

Про це повідомляє The New York Times.

У листопаді 2022 року пан Орлов написав статтю під заголовком "Вони хотіли фашизму. Вони його отримали", в якій звинуватив президента Володимира Путіна і широку російську громадськість у вторгненні й у тому, що вони дозволили країні скотитися "назад до тоталітаризму".

Через майже рік йому висунули звинувачення в "неодноразовій дискредитації" російських збройних сил, яке передбачає покарання до п'яти років ув'язнення, але його покарали лише штрафом у розмірі 150 тисяч рублів.

Однак прокурори вимагали повторного розгляду справи та ув'язнення на три роки. Суд Москви задовольнив це прохання і повторно розглянув справу, в результаті чого виніс вирок.

Сам Орлов наполягає на своїй невинуватості та називає звинувачення фальшивими.

"Я не визнаю себе винним, і звинувачення мені незрозуміле, - заявив він. - Суд, попри мої прохання, не зміг чітко пояснити суть висунутих проти мене звинувачень".

Посол США в Росії Лінн Трейсі засудила вирок.

"Я занепокоєна і стурбована сьогоднішнім рішенням. Олег Орлов понад 45 років веде особисту боротьбу за права росіян. За старих часів його зусилля були відзначені на найвищому рівні. У сьогоднішній Росії за них же саджають у в'язницю", - йдеться у заяві Трейсі.