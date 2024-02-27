У Росії ув'язнили лауреата Нобелівської премії Олега Орлова через антивоєнну риторику
У вівторок, 27 лютого, суд у Москві засудив співголову "Меморіалу", російської правозахисної групи, нагородженої Нобелівською премією миру 2022 року, Олега Орлова до 2,5 року ув'язнення за дискредитацію російських збройних сил шляхом висловлення своєї незгоди з війною в Україні
Про це повідомляє The New York Times.
У листопаді 2022 року пан Орлов написав статтю під заголовком "Вони хотіли фашизму. Вони його отримали", в якій звинуватив президента Володимира Путіна і широку російську громадськість у вторгненні й у тому, що вони дозволили країні скотитися "назад до тоталітаризму".
Через майже рік йому висунули звинувачення в "неодноразовій дискредитації" російських збройних сил, яке передбачає покарання до п'яти років ув'язнення, але його покарали лише штрафом у розмірі 150 тисяч рублів.
Однак прокурори вимагали повторного розгляду справи та ув'язнення на три роки. Суд Москви задовольнив це прохання і повторно розглянув справу, в результаті чого виніс вирок.
Сам Орлов наполягає на своїй невинуватості та називає звинувачення фальшивими.
"Я не визнаю себе винним, і звинувачення мені незрозуміле, - заявив він. - Суд, попри мої прохання, не зміг чітко пояснити суть висунутих проти мене звинувачень".
Посол США в Росії Лінн Трейсі засудила вирок.
"Я занепокоєна і стурбована сьогоднішнім рішенням. Олег Орлов понад 45 років веде особисту боротьбу за права росіян. За старих часів його зусилля були відзначені на найвищому рівні. У сьогоднішній Росії за них же саджають у в'язницю", - йдеться у заяві Трейсі.
- 21 лютого стало відомо, що росіяни заарештували дівчину колишнього чемпіона IBO у напівсередній вазі Кріса ван Гердена, її звинувачують у підтримці України.
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