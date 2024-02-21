У Росії затримали дівчину ексчемпіона світу з боксу. Вона підтримала Україну та ЗСУ
Росіяни заарештували дівчину колишнього чемпіона IBO у напівсередній вазі Кріса ван Гердена, її звинувачують у підтримці України
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".
Кримінальна справа проти Ксенії Кареліної пов’язана з тим, що 24 лютого 2022 року вона перевела $51,8 (прим. - майже 5 тис. рублів) в один із фондів для допомоги Україні та ЗСУ.
Кареліна має громадянство РФ і США. Проте проживає в Лос-Анджелесі. Вона приїхала в Росію, щоб відвідати родичів. У Штатах Ксенія неодноразово брала участь в акціях на підтримку України.
Ксенія Кареліна є дівчиною колишнього чемпіона IBO (Міжнародної боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Кріса ван Гердена. Боксер вже відреагував.
"Будь ласка, моліться. Росія затримала мою дівчину. Ми боремося за тебе та любимо тебе, Ксенія", – написав ван Герден.
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