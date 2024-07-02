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OPINION

ОБСЄ нарешті заговорила про російських шпигунів усередині

Борис Бабін
2 липня, 2024 вiвторок
16:04
Погляд Борис Бабін

Як пише Association of Reintegration of Crimea, 30 червня Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла на щорічній сесії в Бухаресті резолюцію "Безпека та геополітичні виклики в регіоні ОБСЄ: десять років збройної агресії Росії проти України", проєкт якої оприлюднила українська делегація

Зміст

Резолюція вказує на навмисне перешкоджання Росією Мінському та Нормандському мирним процесам, які включали понад 200 зустрічей з 2014 року, коли в той же час Росія готувалася до повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Резолюція підтверджує невизнання спроби незаконної анексії Росією тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя, частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

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Резолюція констатує, що російські солдати у різних регіонах України вчиняють злочини з метою знищити український народ як націю; ці дії є злочинами проти людяності та актами геноциду згідно з Конвенцією 1949 року.

Резолюція додає, що дії російського керівництва щодо переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, у тому числі шляхом насильницького надання їм російського громадянства, також є ознакою геноциду, наголошуючи у зв'язку з тим, що ордер Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна має бути виконаний.

Резолюція визнає, що навмисне руйнування навколишнього середовища та екоцид, здійснені російськими військами в Україні, підривають спільні міжнародні досягнення в галузі захисту навколишнього середовища та зобов'язань щодо зміни клімату та мають довгострокові далекосяжні наслідки для всієї Європи.

Резолюція наголошує на винятковій важливості визнання актами екоциду навмисного масового знищення Росією флори та фауни, отруєння атмосфери та водних ресурсів, а також інших дій, які можуть призвести до екологічної катастрофи.

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Також резолюція рішуче засуджує систематичні порушення прав людини та основних свобод з боку Росії як окупаційної держави в тимчасово окупованому Криму, "у яких найбільш поширеними порушеннями є порушення заборони на тортури, права на свободу та безпеку, громадянство, справедливий судовий розгляд, повага до приватного та сімейного життя, освіта рідною мовою, свобода думки, совісті, релігії, переконань, висловлювання думок, зборів та асоціацій", а також засуджено прояв у Криму "нетерпимості та дискримінації, обмеження прав власності та деградація навколишнього середовища, природної та культурної спадщини".

А також резолюція наполегливо закликає генеральних секретарів ОБСЄ та ПА ОБСЄ "зберігати пильність і оперативно реагувати на результати розслідувань, які виявляють широке проникнення зловмисників до їх виконавчих структур" і просить їх "звернути увагу на результати журналістських розслідувань... у виконавчі структури як ОБСЄ, так і її Парламентської асамблеї, та ініціювати відповідні дискусії та перевірки безпеки", щоб позбавити ОБСЄ російського руйнівного впливу.

Нагадаю, що АРК системно інформувала ОБСЄ про описані вище обставини російської агресії як ключової загрози європейським безпеці та співробітництву, та протягом 2022-2024 років взяла активну участь більш ніж у 10 заходах ОБСЄ у Відні та Варшаві.

З тексту резолюції, крім дуже важливої згадки про деструктивну роботу РФ всередині ОБСЄ є надважливе, як на мене, визнання негативного впливу екологічних міжнародних злочинів РФ в Україні, назвіть їх воєнними або ж екоцидом, на глобальне потепління.

Це те, про що ми два роки розповідаємо на усіх міжнародних майданчиках; добре, що у переддень чергового саміту в Баку нас почули.

Джерело

Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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