Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Троянський кінь для Євросоюзу
OPINION

Троянський кінь для Євросоюзу

Андрій Яніцький
18 червня, 2024 вiвторок
14:00
Погляд Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ

Як Росія інфільтрує в Європу шпигунів під виглядом мігрантів

Зміст

Американське видання WSJ розповіло про російських шпигунів у Словенії, які вдавали себе за мігрантів з Аргентини. Скорочений переклад історії українською можна прочитати на "Лівому березі".

Глибоко законспірована пара використовувала Словенію як базу для подорожей по ЄС, щоб спілкуватися з іншими російськими агентами та платити їм.

Росія використовувала шпигунів під виглядом мігрантів й раніше. Ще за Сталіна у 1940-х росіяни за кордоном полювали за атомними секретами американців. А у 2010 році США викрили цілу мережу шпигунів, цю операцію назвали Ghost stories. Тоді серед інших викрили й агентку Анну Чампан.

До чого це я? До того, що росіяни продовжують створювати свої мережі агентів у Європі у США і зараз.

Ймовірно, багато шпигунів вже виїхали з Росії під виглядом порятунку від мобілізації у 2022-2023 роках. Чи під виглядом незгодних із політикою Путіна пацифістів. Сподіваюся, що небагато, бо Росія не була готова до довгої війни й навряд готувала цю операцію заздалегідь та ретельно. Хіба скористалася ситуацією.

Читайте також: Мафіозна тріада. Для перемоги над Росією слід знищити ФСБ — ГРУ — СЗР

Але, здається, що цього Службі зовнішньої розвідки Росії замало, і ось тепер готується насправді велика спецоперація. Такий собі троянський кінь для Євросоюзу.

У квітні новостворений аналітичний центр Center for Analysis and Strategies in Europe (CASE) представив дослідження "Нова російська діаспора: виклик і шанс для Європи".

У експертну раду цього аналітичного центру входять ексдепутат Держдуми РФ Дмітрій Гудков, економіст Сергій Алексашенко, соціолог та економіст Владислав Іноземцев, фінансист Андрій Мовчан та політолог та економіст Дмітрій Некрасов. Аналітичний центр зареєстровано на Кіпрі. Джерела фінансування центру на сайті не вказані.

Читайте також: Шпигунські ігри, "Новачок", Скрипаль і 14 вбивств: як Кремль позбувається колишніх розвідників

Не знаю, працюють ці люди на російську розвідку, чи просто так вийшло, що тези їхньої доповіді вкрай вигідні Володимиру Путіну у його прагненні знищити Євросоюз. Вирішуйте самі.

Так ось, автори цього дослідження пропонують спростити економічну міграцію для росіян у ЄС. Коротко свою позицію вони виклали у колонці на The Moscow Times під гучним заголовком Let 3 Million Russians Come to Europe – And Take 500 Billion Euros Out of Putin's Pockets.

Тепер автори дослідження розпочинають по суті адвокаційну кампанію. Вони представлять свої напрацювання у Парижі у Французькому інституті міжнародних відносин (IFRI). Вони презентують свою доповідь у ПАРЄ, МЗС Німеччини та у бундестазі.

Тобто, ще раз, вони закликають Європу запросити російських мігрантів, які навіть символічно не виступали проти політики Путіна. Йдеться про економічних переселенців.

Це люди, які перебували десятиріччями під впливом російської імперської та шовіністичної пропаганди. Серед яких можуть бути (і певно ж будуть) тисячі добре підготовлених російських агентів.

Страшно уявити собі майбутнє Європи, яка просто запросить до себе цю кремлівську армію. Яка сама відкриє для них двері, надасть їм місця у своїх університетах, наукових центрах, технологічних компаніях та фінансових установах.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Світ
Росія
Європа
Шпигунський скандал
ФСБ
русскій мір
Читайте також:
індія оон
16 червня, 2024 неділя
У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру
прем'єрка Італії Мелоні
16 червня, 2024 неділя
Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
Сергій Ребров, Євро-2024
17 червня, 2024 понедiлок
Ребров прокоментував поразку збірної України від Румунії на Євро-2024
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 40.99
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
18 червня
15:13
сигарети
В Україні створять портал "еТютюн" з інформацією про інгредієнти тютюнових виробів
15:01
Верховна Рада
Парламент підтримав законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони
14:58
Оновлено
Айдос Садиков
У Києві невідомий стріляв у казахстанського опозиціонера Садикова, - ЗМІ
14:39
У Києві відбудеться четвертий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічна тема - "Безпека дітей"
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
хусити
США заявили про ураження 4 радарів та 2 безпілотників хуситів у Ємені
14:15
На замовлення спецслужб РФ планували підпали авто ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала зловмисників
14:03
ракета Storm Shadow
Італія передасть Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
13:47
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 56 боєзіткнень: на Покровському напрямку тривають 6 боїв
13:43
літній дощ
В Україну насувається холодний атмосферний фронт, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 19-20 червня
13:39
Ієн Маккеллен
Актора Ієна Мак-Келена, відомого за роллю Гендальфа, ушпиталили після падіння зі сцени від час вистави
13:38
В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв українського полоненого на Запоріжжі
13:21
Інтерв’ю
Артем Ситник
Артем Ситник про корупцію, велике будівництво та роль Офісу Президента
13:18
книги
Українці отримають сертифікати на купівлю книжок: Зеленський підписав закон
13:16
Kyiv Symphony Orchestra
"Київський симфонічний оркестр відмовився повертатись в Україну і просить притулку в Німеччині": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 18 червня
12:48
ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чим Силам оборони загрожує втрата Новоолександрівки біля Авдіївки
12:32
Оновлено
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області РФ є спецоперацією СБУ, - ЗМІ
12:20
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
12:20
Оновлено
Олексій Гончаренко
У Росії заочно засудили до 10 років депутата ВР Гончаренка
12:15
US Department of Defense
Нардепка Устінова звинуватила США в затягуванні підготовки українських пілотів на F-16
12:12
електроенергія
Обмеження від 15:00 і до кінця доби, імпорт з 5 країн: ситуація в енергосистемі на 18 червня
12:08
Новини Львова
У Києві затримали адвокатку, яка спонукала клієнта дати слідчому $30 тисяч хабаря
12:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін їде до головного постачальника зброї – Північної Кореї, а в'єтнамська громада боронить Україну. Акценти світових ЗМІ 18 червня
12:03
OPINION
Тарас Загородній
Головний підсумок Саміту миру — бажання Європи відновити нашу територіальну цілісність
11:46
Ексклюзив
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру не дає Україні жодних юридичних опцій, - юрист-міжнародник Лозовий
11:45
Володимир Зеленський
Єдина роумінгова зона з ЄС: Зеленський підписав закон
11:32
OPINION
Микола Княжицький
Китай не забезпечить миру Україні
11:30
ІДІЛ
Турецька розвідка допомогла РФ запобігти ще одному теракту ІД після атаки на "Крокус", - ЗМІ
11:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 червня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
11:00
Україна - Євросоюз
Євросоюз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
10:54
Україна-Угорщина
Угорщина видаватиме посвідки на проживання українцям навіть з протермінованими паспортами
10:51
Ексклюзив
знищені окупанти
Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
10:46
ракета Х-59
Росіяни вночі вдарили ракетою по Одещині, а зранку балістикою атакували Миколаївщину
10:29
світло
В Україні 18 червня скасували графіки відключень світла до 15:00
10:25
Розвідувала місця базування ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі: продавчині загрожує 12 років ув'язнення
10:13
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Вступ України в НАТО: у США вкотре наголосили, що процес можливий лише після війни
10:12
речник Держдепу США Метью Міллер
"Чергова максималістська заява", - Держдеп США про вимоги Путіна
10:00
OPINION
Дмитро Тужанський
Не варто завчасно "ховати" Орбана
09:43
"Зоряний шлях: Вундеркінди"
Netflix назвав дату виходу другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди"
09:29
Франція
Французькі праві видалили зі свого сайту розділи про тісніші зв'язки з РФ та вихід з НАТО, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV