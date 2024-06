Американське видання WSJ розповіло про російських шпигунів у Словенії, які вдавали себе за мігрантів з Аргентини. Скорочений переклад історії українською можна прочитати на "Лівому березі".



Глибоко законспірована пара використовувала Словенію як базу для подорожей по ЄС, щоб спілкуватися з іншими російськими агентами та платити їм.

Росія використовувала шпигунів під виглядом мігрантів й раніше. Ще за Сталіна у 1940-х росіяни за кордоном полювали за атомними секретами американців. А у 2010 році США викрили цілу мережу шпигунів, цю операцію назвали Ghost stories. Тоді серед інших викрили й агентку Анну Чампан.

До чого це я? До того, що росіяни продовжують створювати свої мережі агентів у Європі у США і зараз.



Ймовірно, багато шпигунів вже виїхали з Росії під виглядом порятунку від мобілізації у 2022-2023 роках. Чи під виглядом незгодних із політикою Путіна пацифістів. Сподіваюся, що небагато, бо Росія не була готова до довгої війни й навряд готувала цю операцію заздалегідь та ретельно. Хіба скористалася ситуацією.

Але, здається, що цього Службі зовнішньої розвідки Росії замало, і ось тепер готується насправді велика спецоперація. Такий собі троянський кінь для Євросоюзу.

У квітні новостворений аналітичний центр Center for Analysis and Strategies in Europe (CASE) представив дослідження "Нова російська діаспора: виклик і шанс для Європи".

У експертну раду цього аналітичного центру входять ексдепутат Держдуми РФ Дмітрій Гудков, економіст Сергій Алексашенко, соціолог та економіст Владислав Іноземцев, фінансист Андрій Мовчан та політолог та економіст Дмітрій Некрасов. Аналітичний центр зареєстровано на Кіпрі. Джерела фінансування центру на сайті не вказані.

Не знаю, працюють ці люди на російську розвідку, чи просто так вийшло, що тези їхньої доповіді вкрай вигідні Володимиру Путіну у його прагненні знищити Євросоюз. Вирішуйте самі.

Так ось, автори цього дослідження пропонують спростити економічну міграцію для росіян у ЄС. Коротко свою позицію вони виклали у колонці на The Moscow Times під гучним заголовком Let 3 Million Russians Come to Europe – And Take 500 Billion Euros Out of Putin's Pockets.

Тепер автори дослідження розпочинають по суті адвокаційну кампанію. Вони представлять свої напрацювання у Парижі у Французькому інституті міжнародних відносин (IFRI). Вони презентують свою доповідь у ПАРЄ, МЗС Німеччини та у бундестазі.

Тобто, ще раз, вони закликають Європу запросити російських мігрантів, які навіть символічно не виступали проти політики Путіна. Йдеться про економічних переселенців.

Це люди, які перебували десятиріччями під впливом російської імперської та шовіністичної пропаганди. Серед яких можуть бути (і певно ж будуть) тисячі добре підготовлених російських агентів.

Страшно уявити собі майбутнє Європи, яка просто запросить до себе цю кремлівську армію. Яка сама відкриє для них двері, надасть їм місця у своїх університетах, наукових центрах, технологічних компаніях та фінансових установах.

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

