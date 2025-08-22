Влучання у Flex - нахабно, виклично і символічно. Особливо після перемовин Трампа з "розумним другом Владіміром". Бо Flex - це американська компанія, яка є одним із найбільших у світі виробників електроніки за контрактами.

Flextronics International Ltd., так раніше називалась компанія, працює в країні з початку 2000-х років. Підприємство весь час розширювало свої потужності — будувались нові лінії, відкривались нові напрямки.

Зараз це близько 55 000 квадратних метрів площі й майже 3 тисячі працівників.

Продукція заводу включає:

елементи для автомобільної промисловості;

комп'ютерні платформи;

електроніка для побутових приладів (наприклад, кавомашини, принтери);

фітнес-трекери та пристрої для медичного моніторингу;

промислові та телекомунікаційні продукти.

І ось сюди, за 50 кілометрів від кордону з Угорщиною, де керує ще один "найрозумніший" друг Трампа — Орбан, прилітає балістика. Показово, чи не так?

Тим більше, враховуючи, що з лютого 22 року це другий обстріл міста.

Перший раз обстріл відбувся в травні 2022 року. Тоді російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі в районі Воловця, що знаходиться неподалік Мукачева. Це призвело до пошкоджень інфраструктури та цивільних об'єктів. Читайте також: Чи розуміють і поділяють на Заході ту ціну, яку заплатив український народ?

І ось знову. Після Аляски та Вашингтона. Після розстеленої червоної доріжки з плазуючими американськими військовослужбовцями. З рукостисканнями і єресю про "Путін хоче миру як ніколи". З делікатним піклуванням про інтимний телефонний дзвінок без присутності європейських партнерів, щоб "не ставити у незручне становище друга Владіміра".

А "друг Владімір" - хєряк, і по американському заводу. У глибокому тилу. Прицільно і зухвало.

Цікаво, як відреагує "друг Трамп"? Вже мав би щось транслювати. Хоча, може у нього вранішній гольф і не до реакції на спалення американського заводу на території "безпечної" частини України.

Які ще потрібні докази того, що зі скаженими істотами не ведуть перемовин?

Загалом, за даними Американської торговельної палати в Україні, понад 53 відсотки американських компаній, які є її членами, постраждали від російських ударів. А деякі активи, які опинились на окупованих територіях, були захоплені і привласнені. І все як з гуся вода.