Замість того, щоби зробити чіткі юридично важливі кроки — перелічується "процент жирів у маслі".

Митрополит Онуфрій чудово знав, що є громадянином РФ. Бо заповнював понад 20 років тому відповідні форми для отримання паспорта.

Митрополит Онуфрій у своїй публічній заяві після оприлюднення факту наявності у нього громадянства РФ фактично визнав це, але зазначив, що він "вважає себе" лише громадянином України. Але в юридичній площині немає значення, хто себе ким вважає — значення мають дії та документи. Читайте також: "Русскій мір" та церковний мир — це антоніми

Але ані у 2014 році, коли розпочалася агресія РФ проти України, а митрополит Онуфрій очолив МПвУ — він від громадянства РФ не відмовився. Не відмовився й у 2022 році. І після оприлюднення факту наявності такого громадянства — не відмовився.

Прихильники МП постійно намагаються доводити, що митрополит Онуфрій — особливо духовний старець. То може, якщо не хоче він виконувати Конституцію і закони України, які прямо забороняють мати громадянину України ще і російське громадянство (примусове присвоєння громадянства на окупованих територіях є незаконним і тому недійсним) - то послухає слова Євангелія (Мф. 6:24): "Ніхто не може двом господарям служити: бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти; або одного триматиметься, а другим знехтує".

Не можете Ви, владико, як громадянин Березовський, служити й Україні, і Росії. Ви обрали Росію, а Україною — знехтували.