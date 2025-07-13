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OPINION

Онуфрій хоче повернути собі громадянство

Євстратій Зоря
13 липня, 2025 неділя
14:02
Погляд

І за формою, і за сутністю звернення єпископату МП в Україні до президента з проханням "повернути громадянство" митрополиту Онуфрію Березовському — нагадує риторику церковних документів радянської доби

Зміст

Замість того, щоби зробити чіткі юридично важливі кроки — перелічується "процент жирів у маслі".

Митрополит Онуфрій чудово знав, що є громадянином РФ. Бо заповнював понад 20 років тому відповідні форми для отримання паспорта.

Митрополит Онуфрій у своїй публічній заяві після оприлюднення факту наявності у нього громадянства РФ фактично визнав це, але зазначив, що він "вважає себе" лише громадянином України. Але в юридичній площині немає значення, хто себе ким вважає — значення мають дії та документи.

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Але ані у 2014 році, коли розпочалася агресія РФ проти України, а митрополит Онуфрій очолив МПвУ — він від громадянства РФ не відмовився. Не відмовився й у 2022 році. І після оприлюднення факту наявності такого громадянства — не відмовився.

Прихильники МП постійно намагаються доводити, що митрополит Онуфрій — особливо духовний старець. То може, якщо не хоче він виконувати Конституцію і закони України, які прямо забороняють мати громадянину України ще і російське громадянство (примусове присвоєння громадянства на окупованих територіях є незаконним і тому недійсним) - то послухає слова Євангелія (Мф. 6:24): "Ніхто не може двом господарям служити: бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти; або одного триматиметься, а другим знехтує".

Не можете Ви, владико, як громадянин Березовський, служити й Україні, і Росії. Ви обрали Росію, а Україною — знехтували.

І ніякими відкритими листами та казуїстичними заявами цього не змінити. Змінити можуть лише реальні дії. Яких Україна за цей час так і не дочекалася.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
Онуфрій
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