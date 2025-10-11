Орбан лякає угорців українцями
Мовляв, ми вже надійно облаштувалися у їхньому смартфоні та активно працюємо над зміною влади в Угорщині
"Їхня розвідка тут по самі вуха. Ми, звісно, стежимо за ними й бачимо, що відбувається. Вони проникли в інтелектуальне життя Угорщини… Вони мають свою партію: "Тиса" - їхня проукраїнська партія, тож зроблять все, щоб привести її до влади", - стверджує Орбан.
Читайте також: Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан
Пишаюся нами. Кожен авторитарний "божок" у світі вже лякає нами вагітних дітей і патріотичних старих зі свого базового електорату.
Ще трохи, і ми станемо новим світовим урядом, засланим на Землю рептилоїдами. З країни "404" до вершин глобальної теорії змови. Здобули!
Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
