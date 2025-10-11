"Їхня розвідка тут по самі вуха. Ми, звісно, стежимо за ними й бачимо, що відбувається. Вони проникли в інтелектуальне життя Угорщини… Вони мають свою партію: "Тиса" - їхня проукраїнська партія, тож зроблять все, щоб привести її до влади", - стверджує Орбан.

Читайте також: Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан