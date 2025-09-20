Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Осінній перемовний процес і логіка Трампа
OPINION

Осінній перемовний процес і логіка Трампа

Сергій Таран
20 вересня, 2025 субота
18:01
Погляд

На зустрічі зі Стармером Трамп відкрив нову осінню сесію дипломатичних зусиль, аби поставити російсько-українську війну на паузу

Зміст

Додатковими аргументами для сесії має стати є стати нафтовий тиск (поки що лише на словах) на Росію та завершення літньої "наступальної" кампанії, яка завершується не так, як це уявляв собі Путін під час попереднього раунду перемовин.

Відверто кажучи, Трамп вже давно забув би російсько-українську війну і займався б іншими справами, але за фактом ця війна стала в центрі глобального протистояння, і тому Трамп змушений нею займатися. При цьому він не змінює своєї головної геополітичної позиції – найбільша проблема для США – це Китай, а не Росія. Звідси й суперечності в його мирних ініціативах – критика війни та одночасно загравання з Росією, яку він будь-що намагається відтягнути від Китаю.

Але рикошетом Трамп таки влучає в одну з головних проблем війни – позиція Китаю, — який за бажання міг би швидко зупинити війну, якби припинив купувати російську нафту та постачати Росії технології подвійного призначення.

Але тиснути на Китай Трамп хоче не сам. До цього він хоче долучити Європу, яка за його задумом має так само тиснути й на Китай, і на Індію з тим, щоби через санкції припинити спонсорування війни найбільшими країнами глобального Півдня.

Читайте також: Хто створив проблему під назвою "Китай"

Позиція Європи справді двояка. Окремі країни досі не гидують купувати російські енергоносії, або нафтопродукти. При цьому – вимагають від США застосувати санкції як до Росії, так і до покупців російської нафти.

Але як бути, наприклад, з Францією, яка купляє у Росії стратегічний збагачений уран? Або титан? Або – навіть скраплений газ? Або як бути з країнами, які масштабно купують індійські нафтопродукти й таким чином, через Індію фінансують російську армію. А серед цих країн і Нідерланди, і Франція, і Румунія, і Бельгія, і Німеччина, словом майже вся войовнича "коаліція охочих". А про Словаччину та Угорщину я взагалі мовчу. 

Тому логіка у Трампа тут, безумовно, є. Якби до вторинних санкцій приєдналася Європа, аргументів для серйозної розмови з Росією та Китаєм стало б більше у рази.

Кажуть, що ЄС за жодних обставин не приєднається до санкцій, бо "впаде економіка", але ж у такому разі всі питання справді мають бути не до США, а до Європи, яка вимагає від Трампа карати Росію, а сама офіційно у кращому разі готова відмовитися від російських енергоносії аж у 2027 році (про титан, уран, навіть мова не йде).

Звісно, Трамп має в голові і свої прагматичні інтереси. Нерішучість Європи дає йому можливість відтягувати власні жорсткі рішення щодо Росії, з якою він таки хотів би домовитися. Ну, а по-друге, він точно домагатиметься заміни в Європі російських енергоносіїв на американські. Це насправді дуже добре.

Отож, в осінній сезон будуть посилені перемовини по лініях: 1) США — Європа (про санкції та сприяння мирним ініціативам Трампа), 2) США — Росія (про паузу у війні та зняття санкцій), США — Україна+Європа (про гарантії безпеки для України), та поки лише трохи – по лінії США-Китай (про тарифну політику).

Осінь буде насиченою. При цьому деяка ймовірність паузи у війні лишається.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Китай
політика
Європа
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Київ
+17.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:52
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
РФ атакує Україну безпілотниками ввечері 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру
19:44
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:40
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
Марганець вже третю добу без води: хто винен і як таке може бути
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:30
Огляд
Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
16:01
OPINION
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
15:42
Пентагон
Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
12:29
"Едельвейси" показали, як готуються до боїв молоді добровольці
В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV