Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Хто створив проблему під назвою "Китай"
OPINION

Хто створив проблему під назвою "Китай"

Сергій Таран
6 вересня, 2025 субота
14:04
Погляд

Нинішній Китай разом з усіма його проблемами та сателітами створив ніхто інший як сам Захід – через свою сліпу та ідеологічну віру у силу "демократії"

Зміст

Захід, як виявилося, теж може бути ідеологічно засліплений. Ще на початку 1990-х на Заході вирішили, що після падіння Берлінського муру нова "холодна війна" не має повторитися. І оскільки Росія на той час вже була "демократичною" і не становила загрози, на Заході вирішили, що новою потенційною загрозою для "холодної війни" може бути комуністичний Китай. І щоб цього не сталося, на Заході вирішили застосовувати принципову нову політику – відмінну від тієї, якою була на Заході щодо СРСР. А саме – тотальна економічна інтеграція Китаю у західну економіку

На той час у західній політології домінувала теорія так зв. "модернізації", яка твердила, що усяке суспільство, збагатившись, обов’язково утворить "середній клас", який неминуче вимагатиме від свого уряду вже не лише хліба, а і політичних свобод. Відтак, багатий Китай, як тоді були переконані у наукових аудиторіях і владних кабінетах, буде обов’язково демократизований і, отже, стане союзником Заходу. 

Так почалося тотальне збагачення Китаю – через західні інвестиції, які спочатку заходили через Гонконг, а потім і напряму із США та Європи, де через десяток років не було жодної крамниці, яка б не була переповнена товарами з лейбою "Made in China”. І крок за кроком Китай ставав багатшим, технологічнішим, освіченішим. Але – не демократичнішим. 

Виявляється багатство і демократія не завжди ходять парою. Або точніше – глибинні інститути зашиті в історію суспільства можуть легко переважити віру, що кожне суспільство має розвиватися винятково за західними добрими і правильними шаблонами. 

Щобільше, збагатившись коштом західних інвестицій, Китай кинув виклик і самому Заходу. І навіть нині об’єднує світ проти цього Заходу. До речі, схожа історія трапилася і з Росією. Її багатства не зробили її демократичною, і її "середній клас" виявився нікчемним або відверто реваншистським.

Читайте також: Бенефіс Сі. Чому не існує жодного нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія

Що тепер? 

По-перше, західна думка має позбутися ілюзії про неминучу перемогу демократії у кожній країні. Світ може бути різний. Або точніше — щоби досягти свята всесвітніх демократичних цінностей, треба подолати сотні манівців, і це може забрати цілі століття. Тому треба повертатися до старого доброго прагматизму часів "холодної війни", коли міркування національних інтересів домінували над іншими цінностями. 

По-друге, Захід неминуче стикнеться з необхідністю створення нових політичних альянсів всередині Глобального Півдня, який зовсім не єдиний і який за бажання можна розколоти. Найбільша нинішня поразка на ШОС Трампа не в пафосі Сі, і не в мізерності Путіна, а тому, що Трампу поки не вдалося перетягнути Індію на свій бік. Ту Індію, яка цілком може відіграти роль контрбалансу Китаю у регіоні. І такі країни-контрбаланси неважко знайти у кожному регіоні.

По-третє, технології поки (поки!) загалом на боці Заходу. І ними не можна просто так ділитися. Навпаки, їхня економічна доцільність має бути поставлена під сумнів, якщо теоретично це може посилити країни, які суперечать інтересам країн Заходу.

Читайте також: Саміт у Шанхаї: Китай офіційно заговорив про заміну ООН

По-четверте, необхідні високі інвестиції у війську індустрію і, головне, фізичне збільшення армій. Здається, ці інвестиції почалися тільки зараз. А поки лише Україна своїми людьми стримує на собі тиск варварів зі сходу. І це не лише несправедливо, а і недалекоглядно.

По-п’яте (як це не дивно, це найважче). Заходу треба буде перестати соромитися власної величі. Саме у порівнянні з іншими Захід зробив найбільші технологічні, наукові, військові та цивілізаційні прориви, і це треба пам’ятати, аби вміти відтворювати ці досягнення у майбутньому.

…Якось до біса наївний Фукуяма писав, що "історія закінчилася", бо, мовляв, всі й так розуміють, що західна демократія як найдосконаліший лад обов’язково переможе. Він жорстко помилився. Історія тільки починається.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Китай
політика
Технології
Захід
США
Дипломатія
Читайте також:
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Автор Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Автор Дмитро Марценишин
5 вересня, 2025 п'ятниця
ЧС-2026: результати відбіркових матчів за 4 вересня
Київ
+23.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
11:20
Прапор США
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
07:30
Огляд
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
07:14
Огляд
наземний безпілотник THeMIS
Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий
07:06
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 39 артсистем та 2 танки
06:58
Володимир Зеленський
"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
06:19
Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей
06:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: напрямки руху
01:03
Дональд Трамп
Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі
2025, п'ятниця
5 вересня
23:57
Оновлено
Пентагон
Трамп перейменував міністерство оборони США на міністерство війни
23:54
Гакон Арнар Гаральдссон (праворуч), Ісландія - Азербайджан
ЧС-2026: Ісландія забила 5 голів Азербайджану, результати інших матчів 5 вересня
23:45
Оновлено
Єврокомісія
ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами. Трамп відреагував
23:35
Ілля Забарний та Кіліан Мбаппе (ліворуч), Україна - Франція
Україна програла Франції на старті кваліфікації ЧС-2026 з футболу
22:49
Білорусь
"Недемократична й недружня країна": поляків закликали швидко покинути Білорусь
21:58
Аналітика
Пентагон
Історичне перейменування Пентагону: чому для Трампа "війна" звучить краще за "оборону". Пояснюємо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV