1. Заява Сі була максимально розмита. Там немає жодної конкретики, але її можна трактувати як асиметричну відповідь США, які де-факто на наших очах ховають СОТ, а відтак і правила торгівлі, які працювали в останні десятиліття.

2. Китай вирішив піти далі й подивитися глобальніше: КНР пропонує почати дискусію про повний перегляд системи безпеки у світі. Але робить це в класичній китайській манері: дуже розмито, максимально толерантно до всіх інших, але явно прицілюючись на лідерство в цьому процесі.

3. Повторюся: жодної конкретики. Ніхто не розуміє, яким буде другий крок Китаю і коли цей крок буде зроблено. Але в Шанхаї Сі дав старт цьому процесу, який, здається, у нас практично ніхто не помітив (для нас нічого не варта заява Януковича куди важливіша). Читайте також: Переговори в Китаї. Що варто розуміти

4. На перший погляд, може здатися, що нас це не стосується. Але навіть в короткостроковій перспективі, коли, видається, всі світові інституції працюватимуть в штатному режимі, ми маємо звернути увагу на такі моменти:

головним полем битви Китай-США залишається Європа . США хочуть перетворити ЄС на проксі, чиїми руками й головне грішми, вони спробують вирішувати свої глобальні цілі;

. США хочуть перетворити ЄС на проксі, чиїми руками й головне грішми, вони спробують вирішувати свої глобальні цілі; зараз нам важливо дивитися на те, як себе поведе Європа в питанні санкцій щодо Індії, адже це буде тим лакмусовим папірцем, як далі США схилятимуть поводитися європейців стосовно Китаю;

нагадаю всім, що Україна живе і наступні роки житиме за гроші Європи. А тому ці всі питання є для нас є визначальними.