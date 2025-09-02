Саміт у Шанхаї: Китай офіційно заговорив про заміну ООН
Керівник Китаю заявив про необхідність створення нової системи управління світом. Де-факто КНР вперше так відкрито висловилася про заміну системи ООН
1. Заява Сі була максимально розмита. Там немає жодної конкретики, але її можна трактувати як асиметричну відповідь США, які де-факто на наших очах ховають СОТ, а відтак і правила торгівлі, які працювали в останні десятиліття.
2. Китай вирішив піти далі й подивитися глобальніше: КНР пропонує почати дискусію про повний перегляд системи безпеки у світі. Але робить це в класичній китайській манері: дуже розмито, максимально толерантно до всіх інших, але явно прицілюючись на лідерство в цьому процесі.
3. Повторюся: жодної конкретики. Ніхто не розуміє, яким буде другий крок Китаю і коли цей крок буде зроблено. Але в Шанхаї Сі дав старт цьому процесу, який, здається, у нас практично ніхто не помітив (для нас нічого не варта заява Януковича куди важливіша).
Читайте також: Переговори в Китаї. Що варто розуміти
4. На перший погляд, може здатися, що нас це не стосується. Але навіть в короткостроковій перспективі, коли, видається, всі світові інституції працюватимуть в штатному режимі, ми маємо звернути увагу на такі моменти:
- головним полем битви Китай-США залишається Європа. США хочуть перетворити ЄС на проксі, чиїми руками й головне грішми, вони спробують вирішувати свої глобальні цілі;
- зараз нам важливо дивитися на те, як себе поведе Європа в питанні санкцій щодо Індії, адже це буде тим лакмусовим папірцем, як далі США схилятимуть поводитися європейців стосовно Китаю;
- нагадаю всім, що Україна живе і наступні роки житиме за гроші Європи. А тому ці всі питання є для нас є визначальними.
5. Наша головна проблема полягає в тому, що навіть на експертному рівні ми не хочемо дивитися на ці речі хоч трохи ширше. Ми або примітивізуємо процеси або ж граємося в конспірологію. В світі почалися тектонічні зсуви до яких ми взагалі не готові. І найгірше, ми не хочемо навіть повірити в те, що ці зсуви почалися.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе