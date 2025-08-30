Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Переговори в Китаї. Що варто розуміти
OPINION

Переговори в Китаї. Що варто розуміти

Вадим Денисенко
30 серпня, 2025 субота
14:05
Погляд

Завтра стартують переговори Путін — Сі. Але їм передувала низка важливих заяв

Зміст

Упродовж доби маємо, як мінімум, дві такі заяви. Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Росія погодилася відмовитися від  територіальних претензій на чотири області й вимагає лише віддати їй всю Донецьку

Паралельно заступник Лаврова Рябков дав низку заяв про те, що не можна допустити перегляду домовленостей, які були досягнуті на Алясці і, паралельно,  у зриві цих домовленостей звинуватив Європу. Щоправда, про суть цих домовленостей не сказав нічого. 

Чому це важливо?

1. Заява турецького міністра відбулася після зустрічі з американською делегацією і, виглядає, він озвучив те, що не з руки було озвучувати американцям.

2. Заява Рябкова важлива росіянам саме перед візитом Путіна в Китай. Ця заява — частина спроб РФ показати свою субʼєктність (Росія ніби на рівних говорить з США, а їм заважають якісь європейці). 

3. Я залишаюся при думці, що гра Путіна — спробувати запропонувати Китаю та США посередництво в їхніх майбутніх переговорах, хоча мені здається — це міф, бо Росія не потрібна ні першим, ні другим для переговорів. Але Росія гратиме в цю гру до кінця — іншого шляху в Путіна просто немає.

Читайте також: Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?

4. Щодо України, то тут, схоже,  Росія висунула пропозицію віддати їй Донбас та зняти більшість санкцій в обмін на доступ США до ресурсів РФ. Плюс можна обговорити зменшення ядерного потенціалу і це продати світу як зміну іміджу Росії. 

У Кремлі прекрасно розуміють — без угоди зі США Москва скочується в політичний васалітет Китаю (поки вони лише технологічно залежні). Але одночасно з цим розумінням, Путін продовжує мислити, як лідер супердержави, яка ніколи не йде на ширші поступки. Але якщо говорити ширше — від всього цього блефу залежить майбутнє Росії на найближчі  20-30 років. 

5. Головним стримувальним фактором в цьому всьому блефі, крім нас, є Європа. І Європа поки не має відповіді на два базові питання: безпека та де вона в цій схемі економічно. Без відповіді на ці питання позиція ЄС, думаю, не змінюватиметься.

6. Китай явно не зацікавлений в тому, щоб ця гра увінчалася успіхом. Тому в Пекіні Путін зможе отримати лише одну відповідь: певний час в торгових стосунках між Москвою і Пекіном особливо нічого не зміниться.  Але статус посередника в переговорах США Китай Путін не отримає. 

7. Війна продовжиться. Швидких рішень не буде.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Дипломатія
оборона та безпека
Читайте також:
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
Київ
+30.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
15:51
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
15:34
Ексклюзив
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
15:22
Кирило Буданов
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі
15:05
знищені окупанти
Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
14:34
Ексклюзив
Андрій Парубій
"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові
14:29
Андрій Парубій
Іллєнко, Стерненко про вбивство Парубія: Українці беззахисні у тилу, бо не мають дозволу на власну короткоствольну зброю
14:16
Прапор США
The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану
13:30
Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
13:25
Ексклюзив
росія китай
Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян
12:48
Ексклюзив
Морський дрон
"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
12:38
Кая Каллас
РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
12:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський відхиляє пропозиції щодо буферної зони для мирної угоди, а Путін їде до Китаю, щоб обговорити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
12:02
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:01
OPINION
Що зараз відбувається в Польщі?
11:58
москва, кремль
Росія вперше витратила половину доходів свого бюджету на війну проти України, - ЦПД
11:49
Латвія
Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
11:34
Оновлено
ЗРК Patriot
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн
11:31
Аналітика
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
Якими можуть бути дозволи на використання зброї США
11:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
11:11
У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування
11:00
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знання, які отримала РФ у війні проти України, становлять загрозу для всього світу, - австралійський генерал Раян
10:51
Україна - США, конгрес
Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії
10:02
OPINION
"Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
08:39
Огляд
Шпигун Петров, нові театральні пани і коза Валькірія – 5 книг з неймовірними історіями
08:21
Ексклюзив
криголам "Ноосфера"
Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів
08:08
Літак. авіація, Польща
Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
08:04
OPINION
Зашморг для союзника
07:40
Аналітика
Кінець літа без перемог: чому російський наступ виявився стратегічним провалом. Пояснюємо
07:27
Огляд
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини
06:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 850 військових, 47 артсистем та 6 танків
00:30
радбез ООН
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
2025, п'ятниця
29 серпня
23:47
Президент Франції Еммануель Макрон
Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:57
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV