Переговори в Китаї. Що варто розуміти
Завтра стартують переговори Путін — Сі. Але їм передувала низка важливих заяв
Упродовж доби маємо, як мінімум, дві такі заяви. Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Росія погодилася відмовитися від територіальних претензій на чотири області й вимагає лише віддати їй всю Донецьку.
Паралельно заступник Лаврова Рябков дав низку заяв про те, що не можна допустити перегляду домовленостей, які були досягнуті на Алясці і, паралельно, у зриві цих домовленостей звинуватив Європу. Щоправда, про суть цих домовленостей не сказав нічого.
Чому це важливо?
1. Заява турецького міністра відбулася після зустрічі з американською делегацією і, виглядає, він озвучив те, що не з руки було озвучувати американцям.
2. Заява Рябкова важлива росіянам саме перед візитом Путіна в Китай. Ця заява — частина спроб РФ показати свою субʼєктність (Росія ніби на рівних говорить з США, а їм заважають якісь європейці).
3. Я залишаюся при думці, що гра Путіна — спробувати запропонувати Китаю та США посередництво в їхніх майбутніх переговорах, хоча мені здається — це міф, бо Росія не потрібна ні першим, ні другим для переговорів. Але Росія гратиме в цю гру до кінця — іншого шляху в Путіна просто немає.
4. Щодо України, то тут, схоже, Росія висунула пропозицію віддати їй Донбас та зняти більшість санкцій в обмін на доступ США до ресурсів РФ. Плюс можна обговорити зменшення ядерного потенціалу і це продати світу як зміну іміджу Росії.
У Кремлі прекрасно розуміють — без угоди зі США Москва скочується в політичний васалітет Китаю (поки вони лише технологічно залежні). Але одночасно з цим розумінням, Путін продовжує мислити, як лідер супердержави, яка ніколи не йде на ширші поступки. Але якщо говорити ширше — від всього цього блефу залежить майбутнє Росії на найближчі 20-30 років.
5. Головним стримувальним фактором в цьому всьому блефі, крім нас, є Європа. І Європа поки не має відповіді на два базові питання: безпека та де вона в цій схемі економічно. Без відповіді на ці питання позиція ЄС, думаю, не змінюватиметься.
6. Китай явно не зацікавлений в тому, щоб ця гра увінчалася успіхом. Тому в Пекіні Путін зможе отримати лише одну відповідь: певний час в торгових стосунках між Москвою і Пекіном особливо нічого не зміниться. Але статус посередника в переговорах США Китай Путін не отримає.
7. Війна продовжиться. Швидких рішень не буде.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
