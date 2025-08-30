Упродовж доби маємо, як мінімум, дві такі заяви. Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Росія погодилася відмовитися від територіальних претензій на чотири області й вимагає лише віддати їй всю Донецьку .

Паралельно заступник Лаврова Рябков дав низку заяв про те, що не можна допустити перегляду домовленостей, які були досягнуті на Алясці і, паралельно, у зриві цих домовленостей звинуватив Європу. Щоправда, про суть цих домовленостей не сказав нічого.

Чому це важливо?

1. Заява турецького міністра відбулася після зустрічі з американською делегацією і, виглядає, він озвучив те, що не з руки було озвучувати американцям.

2. Заява Рябкова важлива росіянам саме перед візитом Путіна в Китай. Ця заява — частина спроб РФ показати свою субʼєктність (Росія ніби на рівних говорить з США, а їм заважають якісь європейці).

3. Я залишаюся при думці, що гра Путіна — спробувати запропонувати Китаю та США посередництво в їхніх майбутніх переговорах, хоча мені здається — це міф, бо Росія не потрібна ні першим, ні другим для переговорів. Але Росія гратиме в цю гру до кінця — іншого шляху в Путіна просто немає.

Читайте також: Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?

4. Щодо України, то тут, схоже, Росія висунула пропозицію віддати їй Донбас та зняти більшість санкцій в обмін на доступ США до ресурсів РФ. Плюс можна обговорити зменшення ядерного потенціалу і це продати світу як зміну іміджу Росії.

У Кремлі прекрасно розуміють — без угоди зі США Москва скочується в політичний васалітет Китаю (поки вони лише технологічно залежні). Але одночасно з цим розумінням, Путін продовжує мислити, як лідер супердержави, яка ніколи не йде на ширші поступки. Але якщо говорити ширше — від всього цього блефу залежить майбутнє Росії на найближчі 20-30 років.