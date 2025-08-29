В The Telegraph вийшла стаття про те, що в ході війни в Росії утворився середній клас, який не хоче закінчення війни. І це чи не головна причина продовження бойових дій. Багато українських ЗМІ розтиражувало цю, ну майже, нісенітницю.

В книзі "Постпутін. Росія з якою нам доведеться жити наступні 50 років" я разом з Віталієм Пировичем спробували порахувати бенефіціарів цієї війни. І їх не так багато, як це може здатися на перший погляд — приблизно 10% від загальної кількості населення РФ. Але це, по-перше, не зовсім середній клас, а, по-друге, ми можемо лише здогадуватися, яка частина з них прагне продовження війни за будь-яку ціну (я припускаю, що далеко не 100%, а, як максимум, 70-75%).

Причини, з яких Путін не хоче завершення війни, криються зовсім в іншому. Які це причини?

1. Він не досягнув жодної із цілей 2022 року (Росія не стала і не стане третім полюсом світу; Росія не здобула і, виглядає, втратила можливості мати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі; Завдяки війні вже не вдасться зупинити десловʼянізацію РФ).

2. Путін опирається на 25% ура-патріотів, які хочуть продовження війни до знищення України (це цифри із нашого (та Нью-імідж груп дослідження). Путін не розуміє як йому закінчити війну і не перетворити цю проактивну меншість на своїх противників.

3. В Росії іде масштабна націоналізація (перерозподіл власності) в інтересах перш за все 6 сімей (Патрушеви, Чемезов, Кірієнко, Ротенберги, Ковальчуки, Сєчін), хоча "осколками" користується велика кількість силовиків вищої ланки. Зупинка війни може змінити правила гри цього етапу накопичення багатств, а відтак і підготовки до транзиту влади. Оточення Путіна буде ще певний період часу противитися закінченню війни.

4. Ми вступили в новий етап переговорів, де основними перемовниками є Китай та США (в межах цих переговорів існує вірогідність, що відбудуться переговори про Україну). Путін хоче зіграти в посередника на цих переговорах (спойлер: йому не вдасться, бо він не потрібен, як посередник). Але він спробує розторгувати дві речі: скорочення ядерної зброї (це Трамп може продати, як перемогу і це, теоретично, може сподобатися Сі) та участь в розробці північного морського шляху і розробці арктичного шельфу одночасно КНР та США.

Як на мене, це головні фактори, які впливають на всю геополітичну гру Росії сьогодні.

Економічна логіка плюс ядерка — це те, що подобається Трампу, але його ціль — це вдалі переговори з КНР, які тільки стартують. Логіка КНР — в межах цих переговорів офіційно отримати статус другого полюсу світу і домовитися про торгове співіснування в найближчі 10-15 років, яке передбачає розвал системи СОТ (це те на чому наполягатиме Трамп). І, звичайно, Китай та США будуть домовлятися про такі правила гри, де не буде прямого воєнного зіткнення між ними.