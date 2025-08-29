Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
OPINION

Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?

Вадим Денисенко
29 серпня, 2025 п'ятниця
08:01
Погляд

Переговори США-Росія, схоже активно тривають в кулуарному режимі. Але ці переговори вже не визначають периметри закінчення війни

Зміст

В The Telegraph вийшла стаття про те, що в ході війни в Росії утворився середній клас, який не хоче закінчення війни. І це чи не головна причина продовження бойових дій. Багато українських ЗМІ розтиражувало цю, ну майже,  нісенітницю. 

В книзі "Постпутін. Росія з якою нам доведеться жити наступні 50 років" я разом з Віталієм Пировичем спробували порахувати бенефіціарів цієї війни. І їх не так багато, як це може здатися на перший погляд — приблизно 10% від загальної кількості  населення РФ. Але це, по-перше, не зовсім середній клас, а, по-друге, ми можемо лише здогадуватися, яка частина з них прагне продовження війни за будь-яку ціну (я припускаю, що далеко не 100%, а, як максимум, 70-75%). 

Причини, з яких Путін не хоче завершення війни, криються зовсім в іншому. Які це причини?

1. Він не досягнув жодної із цілей 2022 року (Росія не стала і не стане третім полюсом світу; Росія не здобула і, виглядає, втратила можливості мати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі; Завдяки війні вже не вдасться зупинити десловʼянізацію РФ).

Читайте також: Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати

2. Путін опирається на 25% ура-патріотів, які хочуть продовження війни до знищення України (це цифри із нашого (та Нью-імідж груп дослідження). Путін не розуміє як йому закінчити війну і не перетворити цю проактивну меншість на своїх противників.

3. В Росії іде масштабна націоналізація (перерозподіл власності) в інтересах перш за все 6 сімей (Патрушеви, Чемезов, Кірієнко, Ротенберги, Ковальчуки, Сєчін), хоча "осколками" користується велика кількість силовиків вищої ланки. Зупинка війни може змінити правила гри цього етапу накопичення багатств, а відтак і підготовки до транзиту влади. Оточення Путіна буде ще певний період часу противитися закінченню війни. 

4. Ми вступили в новий етап переговорів, де основними перемовниками є Китай та США (в межах цих переговорів існує вірогідність, що відбудуться переговори про Україну). Путін хоче зіграти в посередника на цих переговорах (спойлер: йому не вдасться, бо він не потрібен, як посередник). Але він спробує розторгувати дві речі: скорочення ядерної зброї (це Трамп може продати, як перемогу і це, теоретично, може сподобатися Сі) та участь в розробці північного морського шляху і розробці арктичного шельфу одночасно КНР та США. 

Як на мене, це головні фактори, які впливають на всю геополітичну гру Росії сьогодні. 

Читайте також: Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай

Економічна логіка плюс ядерка — це те, що подобається Трампу, але його ціль  — це вдалі переговори з КНР,  які тільки стартують. Логіка КНР — в межах цих переговорів офіційно отримати статус другого полюсу світу і домовитися про торгове співіснування в найближчі 10-15 років, яке передбачає розвал системи СОТ (це те на чому наполягатиме Трамп).  І, звичайно, Китай та США будуть домовлятися про такі правила гри, де не буде прямого воєнного зіткнення між ними.

Наша базова проблема (на всіх рівнях, включно з експертним) - небажання усвідомити зміни, які вже відбуваються на наших очах. А відтак нам потрібно змінювати переговорну стратегію. Нова переговорна логіка це не лише поява ще одного  ключового перемовника. Це також новий забіг, як мінімум на 5 тисяч метрів.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Роман Безсмертний
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2025 середа
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
