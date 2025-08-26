Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати

Вадим Денисенко
26 серпня, 2025 вiвторок
08:03
Погляд

Аналітичний центр "Ділова Столиця" провів дослідження "Наступники Путіна. Хто і як готується до транзиту влади у РФ"

Зміст

В елітах Росії починаються певні турбулентні процеси, повʼязані зі зменшенням фінансового пирога, безпрецедентним в новітній історії переділом майна і лавиноподібним розширенням кола тих, кого можуть посадити вже сьогодні (недоторканними залишилися лише 20 людей з оточення Путіна, середня і вища ланки ФСБ та ФСО). Звичайно, завтра ніякої зміни влади в Росії не буде, але процеси, які запущені, вселяють певний оптимізм. 

Отже, головні висновки з дослідження: 

  • Тема транзиту влади у РФ, попри заяви самого Путіна, є табуйованою, Водночас еліти вже почали мислити та діяти в логіці транзиту (підготовки до транзиту).
  • Ключовими факторами, які прискорили транзитну логіку, є зменшення бюджетного пирога і розгортання масової націоналізації/реприватизації, яка в грошовому еквіваленті є масштабнішою за приватизацію 1990-х років.
  • Важливо зазначити, що ключовою фігурою в націоналізації є генеральний прокурор Краснов. Але при цьому, Краснов не отримав політичної суб'єктності.

  • На сьогодні можемо чітко говорити, що армія не набула субʼєктності та перспективи набуття цієї самої політичної субʼєктності є мінімалістичними
  • Великий бізнес остаточно втратив політичну субʼєктність і все більше перетворюється на прохача дотацій з держбюджету.
  • У ФСБ де-факто існує двовладдя, коли перший заступник голови ФСБ Корольов напряму виконує завдання, поставлені Путіним, в обхід свого безпосереднього керівника Бортнікова. При цьому ФСБ зберігає свою головну роль в репресивній системі РФ. На сьогодні свого кандидата в президенти в службі просто не існує. І, виходячи з позиції Путіна щодо дуумвірату, в середньостроковій перспективі такого кандидата може і не зʼявитися. Якщо все буде розвиватися за таким сценарієм, ми будемо бачити боротьбу різних груп впливу в ФСБ на стороні тих чи інших груп — учасників транзиту.
  • Сьогодні вибудовується система, в якій вагому політичну силу має лише кілька груп впливу: це тандеми Патрушев — Чемезов, Ковальчуки — Кірієнко та, імовірно, Ігор Сєчін.
  • Сімʼя Путіна не оформлена в якусь політичну групу, але з великою долею імовірності ми можемо припустити, що перший електоральний цикл транзиту влади пройде під слоганом "Ми продовжуємо курс Володимира Путіна", а тому сімʼя буде важливою частиною цього самого транзиту.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

