В елітах Росії починаються певні турбулентні процеси, повʼязані зі зменшенням фінансового пирога, безпрецедентним в новітній історії переділом майна і лавиноподібним розширенням кола тих, кого можуть посадити вже сьогодні (недоторканними залишилися лише 20 людей з оточення Путіна, середня і вища ланки ФСБ та ФСО). Звичайно, завтра ніякої зміни влади в Росії не буде, але процеси, які запущені, вселяють певний оптимізм.