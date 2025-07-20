Я вважав цю тему закритою, бо наче очевидно, що демократія є наслідком тривалого процесу суспільного розвитку, як показав, наприклад, Френсіс Фукуяма у фундаментальній праці "Витоки політичного порядку".

Природним станом суспільств є кланово-родова структура, а зовсім не демократія. Власне, якби демократія була природним станом, ми б не бачили такої кількості автократій й такої складності утримання демократичного шляху (на жаль, нині кількість демократій у світі скорочується). Однак оскільки питання виникло, треба про нього написати.