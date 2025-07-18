Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Пані посол з криміналом. Чому Зеленський тягне Стефанішину в США?
OPINION

Пані посол з криміналом. Чому Зеленський тягне Стефанішину в США?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
18 липня, 2025 п'ятниця
14:02
Погляд

Ольга Стефанішина схожа на корок, яким Офіс президента намагається затулити всі пляшки одразу

Зміст

У білявки Ольги є парочка звинувачень у кримінальних справах. А ще підозри у тому, що саме колишня міністерка юстиції відіграла ключову роль у зриві конкурсу на посаду голови БЕБ

Нагадаю, що уже минулий уряд зробив усе, аби не призначити на посаду переможця конкурсу Олександра Цивінського. Детектив НАБУ свого часу займався активами Сергія Курченка і справою головного київського "рішали" Дениса Комарницького. Але мешканці Банкової не дуже хотіли професійну людину на посаді органу, який має розслідувати схематози друзів та кумів. Тож на Цивінського знайшли страшний компромат — його біологічний батько, з яким він не спілкується багато років, живе у Росії. 

Нова премʼєрка Юлія Свириденко під час голосування за її призначення злила свою уже колишню колегу. Цитую, що вона сказала стосовно скандалу з БЕБ: "Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв’язків з країною-агресором", — сказала пані Юлія. 

Тож вийшов чудовий фінал віцепрем'єрки з євроінтеграції-міністерки юстиції, яка свідомо завалила одне з найважливіших антикорупційних призначень. 

Але чи турбує покровителів Стефанішиної цей red flag? Як власне іще одна свіжа кримінальна справа. САП зареєструвала кримінальне провадження, у ході якого перевіряє факти, викладені у журналістському розслідуванні, в якому фігурує колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина. У розслідуванні "Української правди", опублікованому 4 червня, йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з її колишнім чоловіком Михайлом Стефанішиним. 

Читайте також: Зеленський ризикує. У Свириденко теж можуть прокинутися амбіції

Принагідно треба сказати, що перша кримінальна справа тягнеться за пані Ольгою ще з 2013 року, коли вона працювала у міністерстві юстиції під керівництвом одіозної діячки епохи Януковича Олени Лукаш. У 2019 році їй висунули звинувачення у розкраданні або розтраті державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб — це були західні тендери на дослідження українського законодавства. Утім роки йдуть, справа не просувається, а пані Стефанишина лише за останній тиждень приміряла аж дві потенційні посади послів. 

Спершу її сватали бути послом у Брюсселі, але нині президент Володимир Зеленський активно тягне її на посаду посла у США.

Аби американці точно дали агреман — гарант навіть придумав під свою фаворитку посаду. Жінка розчерком пера стала уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. 

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах", – написав Зеленський у телеграмі. Тобто, це така спроба США призначити потрібну людину, попри всю її пістряву біографію. 

Насправді це дикість і продовження руйнації дипломатичної служби. Бо раніше посада посла в США точно не була втішним призом для урядових лузерів. Працювати до США їхали кращі з кращих — Костянтин Гриценко, Валерій Чалий, Володимир Єльченко — блискучі дипломати, які були на вагу золота за кожної влади. Але точно не за періоду Зеленського та Єрмака, де знецінення фахових людей уже навіть не приховують. 

Читайте також: Україна поступово занурюється в епоху застою

Прихильники Офісу президента уже закидають в інтернеті тезу, що ось ця нова послиня точно сподобається Дональду Трампу. Оля, мовляв, і молодша, і ефектніша, ніж чинна дипломатка Оксана Маркарова. Так от, хочеться нагадати, що Трамп був власником конкурсів краси, мав модельних дружин — і його найменше цікавить у вісімдесят років чиясь привабливість. Мова б краще йшла про ефективність та вміння вигризати інтерес України на цьому треку. 

Ба більше, ми бачили, як Стефанішина та її фанати реагують на корупційні скандали. На минулій посаді міністерки бюджетники в робочий час знімали тік-токи на підтримку шефині, які відгонять "совком". 

А потім, коли соцмережі почали питати, чому у мінʼюсті нема часу, наприклад, навести лад із реєстрами народжених дітей біженців — державні службовці зняли ще одне розважальне відео. 

 

Тож можна припустити, коли Стефанішина таки стане повноцінним послом у Вашингтоні, і щось раптом піде не так — нас закидають розважальними відео на підтримку начальниці. Лиш тепер все це діло зніматимуть дипломати. 

Коли пан Зеленський під час дебатів з Петром Порошенком у 2019 році видав цитату про те, що "я ваш вирок" — ще не було зрозуміло, як це ударить по державних інституціях. 

Але зараз очевидно, що найбільш скандальних і одіозних Банкова просто обожнює. І обовʼязково знайде їм посаду або в РНБО, або мандат посла. Або — просто заплющить очі, коли ти втечеш із країни тихо через ліс. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Кабмін
політика
Володимир Зеленський
євроінтеграція
МЗС України
США
Дипломатія
Читайте також:
Автор Віталій Бесараб
16 липня, 2025 середа
Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко
Медики допомогли завагітніти жінці, яка перенесла п'ять невдалих вагітностей
Автор Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру
Автор Олег Манчура
17 липня, 2025 четвер
Чому в Києві знову стільки російської
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
18 липня
21:57
Оновлено
БПЛА
Росія атакує Україну безпілотниками: У Києві та області спрацювала ППО
21:38
лікарня, пацієнтка
У Словенії ухвалили закон про евтаназію: невиліковно хворі зможуть піти з життя за допомогою медикаментів
21:37
Ексклюзив
Рустем Умєров
Опинився на запасній колії: політолог Розумний про призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО
21:35
Фрідріх Мерц
Мерц сумнівається, що Україна вступить у ЄС до 2034 року
21:10
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Україна в будь-якому разі вже застосовуватиме далекобій, - генерал Мусаєв
21:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Трамп шукає спосіб посилити тиск на Путіна протягом цих 50 днів, - дипломат Брайза
20:48
Огляд
"Життя Чака"
Найочікуваніше "Життя Чака": що подивитися на вихідні
20:26
Збірна України з волейболу
Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй
20:14
Шаблю гетьмана Мазепи представили в королівській зброярні в Лондоні
20:11
Юлія Свириденко
Свириденко підтвердила домовленість зі США про інвестиції в українське виробництво дронів
20:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Умєров не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю": Згурець про перестановки в уряді
20:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Кожен із них хоче, щоб інший вважав його божевільним: Портников про погрози Трампа Кремлю
20:00
OPINION
Чому промахнувся Казарін з критикою Гончаренка
19:47
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
"Імпульс": Міноборони запускає систему автоматизації обліку особового складу на рівнях бригад і нижче
19:47
Федір Веніславський
"Автори закону про воєнний стан написали багато дурниць": нардеп Веніславський прокоментував зміну уряду під час війни
19:45
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін хоче запросити Трампа до Пекіна на річницю закінчення Другої світової війни, Путін уже погодився, - The Times
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "більш відчутні українські далекобійні удари" по РФ
19:27
Ексклюзив
До Харкова почали долітати класичні FPV-дрони, - депутат облради Скорик
19:24
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед супербоєм
19:21
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
На ТОТ дітей змушують учити російську мову через мобільний застосунок та звітувати про результати перед учителями, - ЦНС
18:54
комендантська година
Можна перебувати на вулиці лише 4 години на добу: у частині Донеччини змінили тривалість комендантської години
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп бачить, що Путін використовує його у власних інтересах, і він розлючений, - дипломат Брайза
18:35
Оновлено
РФ запустила безпілотники по території України: на Дніпровщині та Сумщині є загиблі й поранені
18:32
Ердоган Путін
Ердоган у телефонній розмові з Путіним наголосив на важливості третього раунду перемовин України й РФ
18:25
військовий квиток, мобілізація
ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві
18:16
Валерій Гергієв
"Є близьким другом Путіна з 1990-х": українська громада просить ЮНЕСКО посприяти у скасуванні виступу диригента Гергієва в Італії
18:07
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін поводиться з Трампом, як оперпрацівник з агентом, - генерал Мусаєв
18:05
Оновлено
прапор, Євросоюз
Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками
18:03
OPINION
Національна єдність виявилася портфелем без ручки
17:59
У Мінцифри оголосили про плани запуску аналога американського DOGE Ілона Маска
17:45
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: відбулася процедура зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
17:36
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ": генералу РФ Чайко заочно повідомили про підозру
17:33
Ексклюзив
Віталій Портников
"Мовчання Путіна пов'язане з певними його намірами": Портников про відсутність реакції на ультиматум Трампа щодо 50 днів
17:33
Оновлено
Саміт НАТО у Гаазі
Закупівля зброї США для України за планом Трампа: у НАТО розповіли, що до ініціативи долучилися 8 держав
17:20
Ексклюзив
Сергій Братчук
На Кінбурнській косі з'явився український прапор, - Братчук
17:10
Wizz Air
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів із варшавського аеропорту "Модлін" після 13 років перерви
17:00
мобілізація
Міноборони розтлумачило закон про виплату 15 млн грн родинам військових, котрі загинули в полоні
16:50
"Не змогли поділити безплатні хот-доги": роспропаганда намагається перекласти на ЗСУ провину за атаку на поліцейських на Харківщині
16:44
Батіг Індіани Джонса, що належав принцесі Діані, продали на аукціоні за $525 тис.
16:44
Україна ЄС
Стефанішина: 18 липня ЄС мав відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України, але цього не відбулося
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV