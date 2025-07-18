У білявки Ольги є парочка звинувачень у кримінальних справах. А ще підозри у тому, що саме колишня міністерка юстиції відіграла ключову роль у зриві конкурсу на посаду голови БЕБ.

Нагадаю, що уже минулий уряд зробив усе, аби не призначити на посаду переможця конкурсу Олександра Цивінського. Детектив НАБУ свого часу займався активами Сергія Курченка і справою головного київського "рішали" Дениса Комарницького. Але мешканці Банкової не дуже хотіли професійну людину на посаді органу, який має розслідувати схематози друзів та кумів. Тож на Цивінського знайшли страшний компромат — його біологічний батько, з яким він не спілкується багато років, живе у Росії.

Нова премʼєрка Юлія Свириденко під час голосування за її призначення злила свою уже колишню колегу. Цитую, що вона сказала стосовно скандалу з БЕБ: "Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв’язків з країною-агресором", — сказала пані Юлія.

Тож вийшов чудовий фінал віцепрем'єрки з євроінтеграції-міністерки юстиції, яка свідомо завалила одне з найважливіших антикорупційних призначень.

Але чи турбує покровителів Стефанішиної цей red flag? Як власне іще одна свіжа кримінальна справа. САП зареєструвала кримінальне провадження, у ході якого перевіряє факти, викладені у журналістському розслідуванні, в якому фігурує колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина. У розслідуванні "Української правди", опублікованому 4 червня, йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з її колишнім чоловіком Михайлом Стефанішиним.

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Принагідно треба сказати, що перша кримінальна справа тягнеться за пані Ольгою ще з 2013 року, коли вона працювала у міністерстві юстиції під керівництвом одіозної діячки епохи Януковича Олени Лукаш. У 2019 році їй висунули звинувачення у розкраданні або розтраті державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб — це були західні тендери на дослідження українського законодавства. Утім роки йдуть, справа не просувається, а пані Стефанишина лише за останній тиждень приміряла аж дві потенційні посади послів.

Спершу її сватали бути послом у Брюсселі, але нині президент Володимир Зеленський активно тягне її на посаду посла у США.

Аби американці точно дали агреман — гарант навіть придумав під свою фаворитку посаду. Жінка розчерком пера стала уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах", – написав Зеленський у телеграмі. Тобто, це така спроба США призначити потрібну людину, попри всю її пістряву біографію.

Насправді це дикість і продовження руйнації дипломатичної служби. Бо раніше посада посла в США точно не була втішним призом для урядових лузерів. Працювати до США їхали кращі з кращих — Костянтин Гриценко, Валерій Чалий, Володимир Єльченко — блискучі дипломати, які були на вагу золота за кожної влади. Але точно не за періоду Зеленського та Єрмака, де знецінення фахових людей уже навіть не приховують.

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Прихильники Офісу президента уже закидають в інтернеті тезу, що ось ця нова послиня точно сподобається Дональду Трампу. Оля, мовляв, і молодша, і ефектніша, ніж чинна дипломатка Оксана Маркарова. Так от, хочеться нагадати, що Трамп був власником конкурсів краси, мав модельних дружин — і його найменше цікавить у вісімдесят років чиясь привабливість. Мова б краще йшла про ефективність та вміння вигризати інтерес України на цьому треку.

Ба більше, ми бачили, як Стефанішина та її фанати реагують на корупційні скандали. На минулій посаді міністерки бюджетники в робочий час знімали тік-токи на підтримку шефині, які відгонять "совком".

А потім, коли соцмережі почали питати, чому у мінʼюсті нема часу, наприклад, навести лад із реєстрами народжених дітей біженців — державні службовці зняли ще одне розважальне відео.

Тож можна припустити, коли Стефанішина таки стане повноцінним послом у Вашингтоні, і щось раптом піде не так — нас закидають розважальними відео на підтримку начальниці. Лиш тепер все це діло зніматимуть дипломати.

Коли пан Зеленський під час дебатів з Петром Порошенком у 2019 році видав цитату про те, що "я ваш вирок" — ще не було зрозуміло, як це ударить по державних інституціях.

Але зараз очевидно, що найбільш скандальних і одіозних Банкова просто обожнює. І обовʼязково знайде їм посаду або в РНБО, або мандат посла. Або — просто заплющить очі, коли ти втечеш із країни тихо через ліс.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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