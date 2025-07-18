Зеленський ризикує. У Свириденко теж можуть прокинутися амбіції
Зеленський відчув себе Кучмою і Януковичем одночасно, запропонувавши Юлії Свириденко стати новим прем'єр-міністром України
Була б його воля, він би й своїм указом її призначив.
Я розумію, що Зеленському не до вивчення Конституції.
Але все ж таки. Відповідно до Основного закону, кандидатуру голови уряду президент подає до Ради за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Тобто — парламент де-юре визначає, кому керувати урядом. І у нас не президентсько-парламентська (як за Кучми та Януковича) республіка, а парламентсько-президентська. Зеленський може цього не знати. Але це міг же йому підказати його товариш по КВК Руслан Стефанчук. Хоча — ні. Зеленський — сам за освітою юрист.
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У цьому панському благословенні Зеленського, певно, є щось те, про що ніхто публічно не буде говорити, але воно читається поміж рядків.
Свириденко сприймається Зеленським як ідеальна виконавиця в уряді для самого Володимира Олександровича, яка навряд чи претендуватиме на президентство. Думаю, на це Зеленський і розраховує. Прем'єр-міністр без президентських амбіцій.
Хоча я б на місці президента так не тішився. І рейтинги, і амбіції, і бажання приходять вже у процесі. Це доведено і Кучмою, і Ющенком, і Януковичем, і Тимошенко, і Марчуком, для яких прем'єрське крісло було стартом у політичній кар'єрі. Серед згаданих до фінішу не дійшли лише Євген Кирилович і Юлія Володимирівна.
Утім, не виключено, що це може вдатися тепер вже іншій Юлії — Юлії Анатоліївні Свириденко.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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