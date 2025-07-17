Їй-бо, незрозуміле "переставляння ліжок".

Перше — як Шмигаль може покращити Міноборони, якщо маючи більше повноважень і бувши очільником Кабміну, він не зумів досягнути якісних змін у Міноборони?

Це ж у принципі маячня з точки зору банальної логіки.

Друге — чому взагалі виник запит на заміну уряду? Однією з причин була необхідність оновлення влади.

Всі розуміють, що в умовах воєнного стану неможливі ні вибори президента, ні народних депутатів. Але треба бодай замінити осіб там, де це можна зробити. І уряд — найбільш підхожа для цього інституція.

Читайте також: Про формування уряду

Щоб сформувати бодай ілюзію змін. Але яка це, вибачте, ілюзія, якщо провели банальну ротацію в межах чинної команди?

Ви ще Маркарову поставте на міністра фінансів чи віцепрем'єра, і буде "чудовий рух атомів у природі".

Це все, власне, вчергове підкреслює управлінську кризу, яка створилася у нас в державі. І вона полягає не лише в тому, що немає свіжих облич, але й тому, що свіжі обличчя не йдуть у владу.

Влада в принципі стала надзвичайно токсичною. Не конкретно ця, а загалом приналежність до влади. На жаль. От і пожинаємо ці плоди.

Джерело

Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.