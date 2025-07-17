Зміна уряду: "чудовий рух атомів у природі"
Влада в принципі стала надзвичайно токсичною. Не конкретно ця, а загалом приналежність до влади
Їй-бо, незрозуміле "переставляння ліжок".
Перше — як Шмигаль може покращити Міноборони, якщо маючи більше повноважень і бувши очільником Кабміну, він не зумів досягнути якісних змін у Міноборони?
Це ж у принципі маячня з точки зору банальної логіки.
Друге — чому взагалі виник запит на заміну уряду? Однією з причин була необхідність оновлення влади.
Всі розуміють, що в умовах воєнного стану неможливі ні вибори президента, ні народних депутатів. Але треба бодай замінити осіб там, де це можна зробити. І уряд — найбільш підхожа для цього інституція.
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Щоб сформувати бодай ілюзію змін. Але яка це, вибачте, ілюзія, якщо провели банальну ротацію в межах чинної команди?
Ви ще Маркарову поставте на міністра фінансів чи віцепрем'єра, і буде "чудовий рух атомів у природі".
Це все, власне, вчергове підкреслює управлінську кризу, яка створилася у нас в державі. І вона полягає не лише в тому, що немає свіжих облич, але й тому, що свіжі обличчя не йдуть у владу.
Влада в принципі стала надзвичайно токсичною. Не конкретно ця, а загалом приналежність до влади. На жаль. От і пожинаємо ці плоди.
Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик
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