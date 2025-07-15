Власне, це і є ознака автократії: воля народу підмінюється одноосібною волею автократа.

Тому в цих країнах уряди формуються і розпускаються не через втрату довіри суспільства чи накопичені претензії з боку парламентарів, а лише тому, що так захотів президент.

В Україні, звісно, все не так. Українські депутати — не безвольні виконавці, як у Росії.

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Саме тому в нашій Конституції чітко зазначено: не президент, а коаліція переможців на виборах до Верховної Ради визначає, хто має бути наступним прем’єр-міністром. Саме коаліція висуває кандидатуру майбутнього керівника уряду і несе політичну відповідальність за його діяльність.