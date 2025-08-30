Парубій був комендантом фортеці Україна
Терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить
Убивство Андрія Парубія ще раз нагадує, що навіть якщо колись визріють умови для припинення гарячої російсько-української війни, терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить.
Читайте також: У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Що відомо на цей момент
Тому що для росіян це не війна за територію і навіть не війна за кордони. Це війна з українством, яке заважає їм відновити контроль над територіями й кордонами. Тому життя в Україні було, є і ще довгі десятиріччя буде життям у фортеці.
А Андрій, до речі, і був справжнім комендантом цієї фортеці.
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
