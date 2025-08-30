Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Парубій був комендантом фортеці Україна
OPINION

Парубій був комендантом фортеці Україна

Віталій Портников
30 серпня, 2025 субота
16:00
Погляд

Терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить

Зміст

Убивство Андрія Парубія ще раз нагадує, що навіть якщо колись визріють  умови для припинення гарячої  російсько-української війни, терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить.

Читайте також: У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Що відомо на цей момент

Тому що для росіян це не війна за територію і навіть не війна за кордони. Це війна з українством, яке заважає їм відновити контроль над територіями й кордонами.  Тому життя в Україні було, є і ще довгі  десятиріччя буде життям у фортеці. 

А Андрій, до речі, і був справжнім комендантом цієї фортеці. 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Львів
Андрій Парубій
тероризм
Віталій Портников
Читайте також:
Рубль подешевшав
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
Київ
+31.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:55
Оновлено
ФК "Карпати"
"Кривбас" розбив "Оболонь": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
15:51
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
15:34
Ексклюзив
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
15:22
Кирило Буданов
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі
15:05
знищені окупанти
Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
14:34
Ексклюзив
Андрій Парубій
"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові
14:29
Андрій Парубій
Іллєнко, Стерненко про вбивство Парубія: Українці беззахисні у тилу, бо не мають дозволу на власну короткоствольну зброю
14:16
Прапор США
The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану
14:05
OPINION
Переговори в Китаї. Що варто розуміти
13:30
Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
13:25
Ексклюзив
росія китай
Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян
12:48
Ексклюзив
Морський дрон
"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
12:38
Кая Каллас
РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
12:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський відхиляє пропозиції щодо буферної зони для мирної угоди, а Путін їде до Китаю, щоб обговорити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
12:02
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:01
OPINION
Що зараз відбувається в Польщі?
11:58
москва, кремль
Росія вперше витратила половину доходів свого бюджету на війну проти України, - ЦПД
11:49
Латвія
Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
11:34
Оновлено
ЗРК Patriot
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн
11:31
Аналітика
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
Якими можуть бути дозволи на використання зброї США
11:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
11:11
У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування
11:00
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знання, які отримала РФ у війні проти України, становлять загрозу для всього світу, - австралійський генерал Раян
10:51
Україна - США, конгрес
Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії
10:02
OPINION
"Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
08:39
Огляд
Шпигун Петров, нові театральні пани і коза Валькірія – 5 книг з неймовірними історіями
08:21
Ексклюзив
криголам "Ноосфера"
Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів
08:08
Літак. авіація, Польща
Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
08:04
OPINION
Зашморг для союзника
07:40
Аналітика
Кінець літа без перемог: чому російський наступ виявився стратегічним провалом. Пояснюємо
07:27
Огляд
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV