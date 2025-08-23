Якщо вони будуть наповнені смислом — решта вимог Росії з часом втратять свою актуальність. Однак виклик полягає в тому, що під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно – це може бути кілька папірців видруковані на принтері у стилі Будапештського меморандуму, а можуть бути взаємні зобов’язання підкріплені грошима і спільними робочими інституціями.

Хороша новина полягає в тому, що останній саміт у Білому домі показав, що наші партнери розуміють, що "гарантії безпеки" працюють тоді, коли до них прикручені конкретні цифри, виражені у бюджетах і конкретних термінах. І власне навколо цих цифр і мають відбуватися головні розмови до того часу, коли відбудуться вирішальні зустрічі за участі Трампа та Путіна.

Думаю, що і найчутливіше територіальне питання буде вирішувати легше, коли буде переконлива конкретика щодо гарантій безпеки на десятки років вперед.

Читайте також: Будапештський меморандум ми вже проходили

Малоймовірно, що ми незабаром як гарантії побачимо військові контингенти учасників НАТО на території України. Хвацькі обіцянки "коаліції охочих" - і надалі залишатимуться для домашнього політичного вжитку Макрона та Стармера.

Але отримати як гарантії: а) пряме чи опосередковане фінансування ЗСУ Європою (включно з соціалкою для військових); б) спільні високотехнічні військові виробництва на території ЄС; в) багаторічні контракти на закупівлю зброї із США; г) цільові бюджети на розбудову масштабних оборонних споруд по всій лінії фронту; д) чіткий графік вступу до ЄС; е) фонди на відбудову України, — цілком реальна задача.

P.S. І, так, я, звісно, розумію, хто такий Путін, і що перемовини можуть бути будь-коли зірвані, але це не усуває необхідності говорити із Заходом за будь-якої нагоди мовою наших інтересів.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.