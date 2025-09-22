План Б для Трампа
Чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі
Виглядає, що прямі перемовини між Трампом і Сі про завершення російсько-української війни — можуть стати планом Б для Трампа, якщо його наміри завершити війну у форматі тристоронньої зустрічі США — Україна — Росія завершаться нічим. Орієнтовний початок Плану Б — початок наступного року.
Про це, по суті, і повідомив Трамп за підсумками своєї розмови з Сі, коли сказав, що полетить у Китай на початку наступного року.
Читайте також: Хто створив проблему під назвою "Китай"
Сьогодні Трамп говорить з Сі лише про тарифи і ТікТок. Однак, розчарувавшись у можливості домовитися з Росією він буде говорити зі "старшим" Путіна — китайським лідером, який на сьогодні, як виявилося, єдиний, хто має механізми навсправжки натиснути на Кремль.
Звісно, що Китай, якщо і буде це робити, то не просто так. Трампу доведеться пропонувати Сі щось масштабне. А насамперед — відмовитися від своєї головної тези у зовнішній політиці — що стримування Китаю мають стати головною ціллю США.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
