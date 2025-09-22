Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
План Б для Трампа
OPINION

План Б для Трампа

Сергій Таран
22 вересня, 2025 понедiлок
12:00
Погляд

Чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі

Зміст

Виглядає, що прямі перемовини між Трампом і Сі про завершення російсько-української війни — можуть стати планом Б для Трампа, якщо його наміри завершити війну у форматі тристоронньої зустрічі США — Україна — Росія завершаться нічим. Орієнтовний початок Плану Б — початок наступного року. 

Про це, по суті, і повідомив Трамп за підсумками своєї розмови з Сі, коли сказав, що полетить у Китай на початку наступного року. 

Читайте також: Хто створив проблему під назвою "Китай"

Сьогодні Трамп говорить з Сі лише про тарифи і ТікТок. Однак, розчарувавшись у можливості домовитися з Росією він буде говорити зі "старшим" Путіна — китайським лідером, який на сьогодні, як виявилося, єдиний, хто має механізми навсправжки натиснути на Кремль. 

Звісно, що Китай, якщо і буде це робити, то не просто так. Трампу доведеться пропонувати Сі щось масштабне. А насамперед — відмовитися від своєї головної тези у зовнішній політиці — що стримування Китаю мають стати головною ціллю США.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Китай
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Дипломатія
