Чому зупинялось постачання затвердженої зброї для України й в інфопросторі художньо описувались розвороти в повітрі літаків, а сьогодні Трамп заявляє, що допоможе Україні? Чи може хтось з високопосадовців Пентагону віддавати накази про зупинку постачання, зброї окрім президента? Ви в це вірите? Я — ні!

Чим нам допоможе США? 10 ракетами для Patriot, а решта поставить канцлер Німеччини Мерц? Президент Трамп прозрів, змінив позицію? Чи завтра наплете знову кошіль нісенітниць? Що відбулося? Читайте також: Зброя від Трампа: утриматися від ейфорії Чи він подобрішав після зустрічі з Премʼєром Ізраїлю Нетаньягу? Це ж треба мати таку силу волі, щоб замість того аби зірватися на Трампа в Овальному кабінеті щодо переговорів з Іраном щодо ядерної програми, подарувати президенту США … мрію. Премʼєр Ізраїлю привіз Трампу копію листа до Нобелівського комітету з проханням номінувати його на Нобелівську премію миру. Трамп зупинив ядерну війну? На голову не налазить.

На багато запитань дає відповідь "План -2025". Це той документ, який готував ще напередодні президентських виборів в США Фонд "Спадщина". Це 900 сторінок, на яких описується організація влади в США по кожному з напрямків. Колись в запалі Дональд Трамп сказав, що цю працю підготувала якась група варʼятів. Але, як свідчать кроки президента Трампа, він рухається на виконання цього плану.

Україну, в першу чергу, цікавить в цьому плані зовнішня політика США і питання глобальної безпеки. Автори наголошують на політиці пріоритезації США. І таким пріоритетом називається Індо-Тихоокеанський регіон. Але цікаво те, що при цьому загроз для світу визначено дві — Китай і РФ. Європа має докладати зусиль, аби стримувати агресію Росії та забезпечити свою безпеку. Що ж до Індо-Тихоокеанського регіону, то тут мають докласти свої сили Японія і Південна Корея.

Так, в документі підкреслено, що Росія несе небезпеку, але при цьому ніде не наголошується на необхідності допомоги Україні. Згадується лише Ізраїль. Читайте також: Трамп vs Путін: Диктатор викинувся з вікна можливостей

Ключова помилка авторів в тому, що вони неправильно оцінюють геополітичну ситуацію. Нема у них розуміння, що зараз відбувається війна за новий світопорядок. І має вона два фронти: Іран — Ізраїль і Росія — Україна. Вони ж розглядають ці війни, як регіональні конфлікти. Звідси й взялися ці бравадні закиди про зупинку війни за 24 години. Не розглядалась російсько-українська війна як глобальна загроза!

Цікавими у "Плані 2025" є дані щодо запасів зброї. Саме тут містяться тези про необхідність ревізії наявної зброї, перегляд замовлень, перекидання зброї з місця на місце, відмова від певних видів зброї, перехід на нове озброєння. Однозначно йдеться про дефіцит зброї в США. Зокрема, США потребують кардинального збільшення систем ППО і ПРО, таких, як THAAD, Standart Missile-3, Patriot missiles для захисту поля бою з повітря.