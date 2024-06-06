Польща має стати найбільшим союзником України в ЄС
Один із проросійських депутатів зірвав кілька днів тому український прапор на горі Костюшка. Він є членом тієї самої партії, яка організовувала антисемітські акції у Сеймі та ініціювала блокування українського кордону
Я звернув увагу на це вчора в дебатах у Європейському центрі солідарності в Гданську та в ефірі одного з найбільших польських каналів TVN24. Зауважив, що саме наш ворог, Росія, робить все можливе для фінансування таких ультраправих політиків по всій Європі.
Сьогодні вже є результат. Український прапор на Кургані ім. Т. Костюшка повернули. Дякую Генеральне консульство України в Кракові та Małopolski Urząd Wojewódzki.
Польща має стати найбільшим Союзником України в ЄС, а не найбільшим суперником. Адже саме наших сварок і непорозумінь так хоче досягти Росія.
До слова, про те, як організована інформаційна війна РФ в Європі та хто з європейських політиків є на службі у ЄСБ, я детально розповідаю у фільмах "Шлях до НАТО" та "РПЦ: Операція ЛІКВІДАЦІЯ".
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.07 Купівля 40.07Продаж 40.63
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.34
- Актуальне
- Важливе