Я звернув увагу на це вчора в дебатах у Європейському центрі солідарності в Гданську та в ефірі одного з найбільших польських каналів TVN24. Зауважив, що саме наш ворог, Росія, робить все можливе для фінансування таких ультраправих політиків по всій Європі.

Сьогодні вже є результат. Український прапор на Кургані ім. Т. Костюшка повернули. Дякую Генеральне консульство України в Кракові та Małopolski Urząd Wojewódzki.

Польща має стати найбільшим Союзником України в ЄС, а не найбільшим суперником. Адже саме наших сварок і непорозумінь так хоче досягти Росія.

До слова, про те, як організована інформаційна війна РФ в Європі та хто з європейських політиків є на службі у ЄСБ, я детально розповідаю у фільмах "Шлях до НАТО" та "РПЦ: Операція ЛІКВІДАЦІЯ".

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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