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OPINION

Польща має стати найбільшим союзником України в ЄС

Микола Княжицький
6 червня, 2024 четвер
12:06
Погляд Микола Княжицький

Один із проросійських депутатів зірвав кілька днів тому український прапор на горі Костюшка. Він є членом тієї самої партії, яка організовувала антисемітські акції у Сеймі та ініціювала блокування українського кордону

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Я звернув увагу на це вчора в дебатах у Європейському центрі солідарності в Гданську та в ефірі одного з найбільших польських каналів TVN24. Зауважив, що саме наш ворог, Росія, робить все можливе для фінансування таких ультраправих політиків по всій Європі.

Сьогодні вже є результат. Український прапор на Кургані ім. Т. Костюшка повернули. Дякую Генеральне консульство України в Кракові та Małopolski Urząd Wojewódzki.

Польща має стати найбільшим Союзником України в ЄС, а не найбільшим суперником. Адже саме наших сварок і непорозумінь так хоче досягти Росія.

До слова, про те, як організована інформаційна війна РФ в Європі та хто з європейських політиків є на службі у ЄСБ, я детально розповідаю у фільмах "Шлях до НАТО" та "РПЦ: Операція ЛІКВІДАЦІЯ". 

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Польща
Микола Княжицький
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