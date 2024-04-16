Тут Кулеба почав говорити — як саме потрібно говорити з союзниками:

- М'яка і тиха дипломатія не спрацювала. А новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Отакої. Прям прорив!!! Він тут же додає:

- Так, мене можуть ненавидіти (!!!) і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити.

Тут як у Булгакова (вибачте за цитату): "Кто на ком стоял?

Якесь роздвоєння особистості.

Я всю дорогу на семінарах/тренінгах/лекціях розповідаю слухачам, що універсальних методів не існує. І треба пробувати комплекс методів.

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Проте протилежні за змістом методи я б не рекомендував.

А ще дуже б порадив серед іншого:

не ходити на зустрічі зі справжніми дипломатами в кедах і флісочці, а ходити в костюмі та нормальних шузах. Воно менше відштовхує.

не вдавати з себе Рембо чи альфа-самця. Воно менше смішить.

не брати з собою на зустрічі Єрмака. Людей менше вибішуватиме.

А краще доручити спілкуватися з людьми комусь досвідченому. Доручіть Порошенкові. В нього вийде якось доросліше.

І він на байку до Саллівана точно не приїде. І в кедах.

Хоча байк у нього точно є.

За кеди не знаю.

І не дякуйте. Я просто за всіх нас переживаю.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

* Публікується зі збереженням стилю автора

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