Те, що відбулося сьогодні в Раді я називаю трагедією зелених кнопок.

Зелені кнопки проголосували за те, що їм спустили зверху в останній момент, проігнорувавши місяць тямких напрацювань своїх колег в комітеті.

За зеленими кнопками просто сховалися ті, хто не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні рішення.

Ми пропонували демобілізацію через 36 місяців служби, з яких 24 місяців роботи по бойових розпорядженнях. За підрахунками, в березні 2025 року демобілізації підлягали б 100 тисяч військових, і реально висловити бажання могли б не більше 70%. Це приблизні підрахунки.

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За цей час - 10 місяців — командування цілком може підготувати резерви. Для заміни. І працювати на бойових зʼявляється мотивація. І орієнтир зʼявляється в тих, хто приходить в армію, бо знає наскільки.

Але нас не почули. І в нас лише 27 голосів…

Є монобільшість, яку обрав український народ. Є ОПЗЖ і її відростки, які "позеленіли" і ісполняют "чєго ізволітє"… Саме вони, до речі, ці опезежешні голуби миру найрадикальніше виступали за масову мобілізацію українців без демобілізації.

І напевно тому, сьогодні в залі була святкова атмосфера, з аплодисментами, посмішками та криками "ура"… Бо зелені кнопки виконали наказ зверху…

Просто памʼятайте про це наступного разу, коли голосуватимете на виборах за ноунеймів, які не мають позиції і яєць, щоб її, цю позицію, відстоювати.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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