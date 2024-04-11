Трагедія зелених кнопок
Зелені кнопки проголосували за те, що їм спустили зверху в останній момент
Те, що відбулося сьогодні в Раді я називаю трагедією зелених кнопок.
Зелені кнопки проголосували за те, що їм спустили зверху в останній момент, проігнорувавши місяць тямких напрацювань своїх колег в комітеті.
За зеленими кнопками просто сховалися ті, хто не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні рішення.
Ми пропонували демобілізацію через 36 місяців служби, з яких 24 місяців роботи по бойових розпорядженнях. За підрахунками, в березні 2025 року демобілізації підлягали б 100 тисяч військових, і реально висловити бажання могли б не більше 70%. Це приблизні підрахунки.
Читайте також: Чому вчора було мало депутатів під час обговорення змін до мобілізаційного закону?
За цей час - 10 місяців — командування цілком може підготувати резерви. Для заміни. І працювати на бойових зʼявляється мотивація. І орієнтир зʼявляється в тих, хто приходить в армію, бо знає наскільки.
Але нас не почули. І в нас лише 27 голосів…
Є монобільшість, яку обрав український народ. Є ОПЗЖ і її відростки, які "позеленіли" і ісполняют "чєго ізволітє"… Саме вони, до речі, ці опезежешні голуби миру найрадикальніше виступали за масову мобілізацію українців без демобілізації.
І напевно тому, сьогодні в залі була святкова атмосфера, з аплодисментами, посмішками та криками "ура"… Бо зелені кнопки виконали наказ зверху…
Просто памʼятайте про це наступного разу, коли голосуватимете на виборах за ноунеймів, які не мають позиції і яєць, щоб її, цю позицію, відстоювати.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.97 Купівля 38.97Продаж 39.44
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе