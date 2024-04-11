Чому вчора було мало депутатів під час обговорення змін до мобілізаційного закону?

Текст затвердили в ОП і підтримувати поправки Офісом було заборонено правлячій партії "Слуга Народу".

Тому вони пішли з зали ВР майже у повному складі. У такій ситуації жодна з понад 4 тисяч поправок пройти не мала шансу. І не пройшла, бо більшість голосів лише у Слуг. Депутати інших фракцій озвучували власні поправки лише для того, щоб виборці бачили, що їхнім обранцям не байдуже. Вони також знали, що жодного шансу на підтримку поправок немає, бо немає "слуг".

Я теж так робив. Цей закон - повна відповідальність президента і його більшості. Але він намагається зробити все, щоб ніхто про це не здогадався і не відповідати за жодну помилку.

Тому у всіх опитуваннях, коли бачу вимір довіри до президента, кабміну, парламенту - розумію, що це велика маніпуляція. У нас є Зеленський з його партією, яка контролює ВР і Кабмін. А є інші опозиційні сили, які принаймні можуть озвучувати проблеми й сподіватися, що Зеленський з його більшістю у ВР і кабміном щось почують.

Таким був вибір українців, так працює демократія, яка завжди під загрозою.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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