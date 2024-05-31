Війна протягом 10 років зробила нас дуже цілісною та обʼєднаною нацією.

Не від добра, від горя.

Ми тепер інші, інакше переживаємо несправедливість та горе, відкрили для себе весь складний світ за межами України.

Стали більш європейською нацією, на стороні добра і сили.

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Але памʼять все частіше робить це не тільки здобутком суспільства в війни, але й тим, що ми завжди були такі.

Війна лише порушила цей наш ціннісний і справедливий український світ.

Це ще дуже неявно, але, мені здається, я бачу певні ознаки цього.

І якщо це так, тим дивнішим буде наш досвід взаємодії з людьми на деокупованих територіях, коли це станеться.

Вони не тільки перебували багато років в умовах жорсткої російської пропаганди, багато хто з них застиг в досвіді України кінця 2013 року, а ця Україна змінилась докорінно.

І на рівні загальних колективних уявлень вже, можливо, і не памʼятає, якою була і щиро не розуміє: чому хтось тягне до дзеркала, яке виглядає кривим, з іншого дивного минулого?

Джерело

Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог

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