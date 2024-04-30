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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Про різницю між участю та індульгенцією

Віктор Андрусів
30 квітня, 2024 вiвторок
12:07
Погляд Віктор Андрусів

Одна з найбільших проблем нашого часу — рівняти всіх під один гребінець

Якщо військовий — то герой, якщо виїхав в Європу — то зрадник. Насправді серед військових купа різних покидьків, які можуть втекти, вкрасти набої й вбити поліцейського на блок-посту, а серед тих хто виїхав купа тих, хто купляє машини, дрони, донатить тощо. Однак, ці полярності знищують і знецінюють багато хорошого і правильного з обох сторін.

Жінка в Польщі кричить "Чого мій чоловік має служити, сама б**дь служи", і ми всі обурюємося цим фактом. І разом з цим відразу знецінюємо всі ті мільйони доларів наданої допомоги нашими людьми в Європі. Ще більше важливо було, коли тисячі українців виходили на мітинги й тиснули на іноземні уряди з наданням допомоги. Весною 2022 року, коли у нас практично запасів снарядів було не більше чим на 10 днів — це зіграло особливу роль в переломі війни. То ж де та межа, по якій можна судити?

Для мене цією межею є різниця між участю та індульгенцією. Так, не всі можуть стати штурмовиками чи пілотами. Зрештою, не всі можуть стати військовими, хоча в ЗСУ точно знайдеться місце для кожного. Однак, абсолютно всі можуть брати участь і робити свій внесок в нашу перемогу. Повірте, вам будь-який військовий скаже, що сьогодні волонтер, який привозить десятки fpv, не менш цінний ніж піхотинець на позиції. Вам будь-який волонтер скаже, що людина, яка донатить не менше 10 тисяч гривень в місяць або просто 40-50% свого доходу — не менш цінна, чим волонтер, який об’їжджає передову і привозить fpv.

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Тому знайти своє місце у війні — це брати в ній участь, наближати перемогу, хай навіть не в пікселі.

Участь — це про жертву, про обмеження себе в чомусь. Мій знайомий айтівець продав автомобіль, задонатив всю суму на ЗСУ, бо прийняв рішення до завершення війни відмовитись від авто. У 2022 році в нашій ініціативі "Машини для фронту" однією з найактивніших водійок була Анастасія Бурмістрова, яка щотижня брала з собою сина і відвозила автомобіль на фронт. Тому якщо кожен з нас почне у чомусь себе обмежувати та брати участь — наші можливості виростуть в десятки разів. Зрештою, можливо рано чи пізно багатьом доведеться ухвалити рішення стати військовими. Не всі хто взяв до рук зброю в лютому 2022 зробили б це, якби орки поперли тільки на Авдіївку.

Втім, коли людина кричить "хай депутати воюють", "мені країна нічого не дала", "досить того, що я плачу податки" - це про індульгенцію. Людина придумує аргумент, щоб виправдати своє боягузтво, замість того, щоб знайти своє місце у війні. Така людина не збільшує наші шанси на перемогу, і що найсмішніше не збільшує свої шанси на нормальне життя. Коли я бачу, як радіє якийсь ухилянт, що втік в Європу — я йому відверто співчуваю, бо чудово бачив життя європейських іммігрантів. Життя на задвірках бандитських районів, робота вантажника чи в полі, все життя не мати шансів на власне житло.

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Бути безправним в країнах, де перемагають ультраправі з антимігрантською риторикою — це огидне життя. У ньому більше шансів залишитись живим, але дуже мало нормально жити.

Держави ще з часів давніх греків створюють громадяни, які беруть на себе відповідальність за участь в їх існуванні. Кожен з нас визначається сьогодні в найважчий час для нашої держави чи є він громадянином, чи ні. І це визначення буде працювати не тільки на цей момент, а й після війни, в якій так чи інакше існування нашої держави ми вже відстояли.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
волонтери
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
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