У мене одне запитання у відповідь: про що домовляться?! Невже немає відчуття моменту? Ми просто офігіємо від того, які умови росіяни виставлять нам. І ці умови будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Повірте, жити в такій Україні, у якій запропонують московити, не захочете ні ви, ні ваші діти.

Нічого іншого у переговорах, якими марять мрійники, не буде. Збагніть це. Бо не заради клаптя випаленої донецької землі вони це все починали.

Читайте також: Чого хоче нація: ганьбу чи славу — вирішувати нам усім Тому заспокойтеся. Ніхто ні з ким, ні про що не домовиться. А якщо домовиться, то це триватиме лічені тижні або місяці. Далі знову все продовжиться. Тільки вже у гірших для нас обставинах, бо на нас вже будуть тиснути невигідні підписані зобовʼязання, а світ ще більше охолоне до наших проблем.