Про заповіт Масарика
У Чехії днями відбулась красива історія, ніби з кіно
У 2005 році останній секретар Яна Масарика – сина Томаша Ґарріґа Масарика, засновника держави й "батька нації" - залишив в архіві конверт із наказом не відкривати його двадцять років. Мовляв, в цьому конверті син записав останні слова присмертного президента. Перед очима постає драматична сцена з кінця тридцятих років минулого століття, як син похапцем записує слова помираючого легендарного президента, які той промовляє слабким голосом на смертному ложі.
Зрештою, Масарик справді був чоловіком світового масштабу і його демократія в центрі Європи в часи божевілля тридцятих років справді була острівцем надії. Нехай і ненадовго.
Одним словом, минуло двадцять років, і чехи зробили з цього цілу імпрезу, як і належиться. Таємничий конверт з "останніми словами" Масарика відкрили в президентській резиденції за присутності журналістів і дослідників.
Одразу зауважу, що історики вважають, що цей запис був зроблений на декілька років раніше, коли Масарик пережив інсульт і скидалось на те, що він справді відходить. Сам Масарик так вважав, тому для нього тоді це були справді найважливіші слова.
На диво, в самому конверті є декілька речень про організацію похоронів, трохи про міжнародну ситуацію, трохи покритикував тогочасних політиків. Але серед цих рядків вирізняється інший.
"Якщо люди дурні та неосвічені, то ви мало що можете зробити".
І таке враження, що й не минуло тих майже сто років від часу смерті Масарика. Бо справді, яким би ти не був великим лідером і вмілим політиком – головна проблема все одно полягатиме в освіченості людей. Тому ми й зараз тонемо в морі популізму, "простих рішень" і радикалізації. Бо велетенська кількість людей не хоче ані думати, ані навчатись.
Розумний був чоловік Т. Ґ. Масарик. "Якщо люди дурні та неосвічені, то ви мало що можете зробити". Тому треба постійно вчитись і намагатись критично мислити. Варто бодай намагатись.
Про автора. Радомир Мокрик, український історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
