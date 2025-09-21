У 2005 році останній секретар Яна Масарика – сина Томаша Ґарріґа Масарика, засновника держави й "батька нації" - залишив в архіві конверт із наказом не відкривати його двадцять років. Мовляв, в цьому конверті син записав останні слова присмертного президента. Перед очима постає драматична сцена з кінця тридцятих років минулого століття, як син похапцем записує слова помираючого легендарного президента, які той промовляє слабким голосом на смертному ложі. Зрештою, Масарик справді був чоловіком світового масштабу і його демократія в центрі Європи в часи божевілля тридцятих років справді була острівцем надії. Нехай і ненадовго.

Одним словом, минуло двадцять років, і чехи зробили з цього цілу імпрезу, як і належиться. Таємничий конверт з "останніми словами" Масарика відкрили в президентській резиденції за присутності журналістів і дослідників.

Одразу зауважу, що історики вважають, що цей запис був зроблений на декілька років раніше, коли Масарик пережив інсульт і скидалось на те, що він справді відходить. Сам Масарик так вважав, тому для нього тоді це були справді найважливіші слова.

На диво, в самому конверті є декілька речень про організацію похоронів, трохи про міжнародну ситуацію, трохи покритикував тогочасних політиків. Але серед цих рядків вирізняється інший.

"Якщо люди дурні та неосвічені, то ви мало що можете зробити".

І таке враження, що й не минуло тих майже сто років від часу смерті Масарика. Бо справді, яким би ти не був великим лідером і вмілим політиком – головна проблема все одно полягатиме в освіченості людей. Тому ми й зараз тонемо в морі популізму, "простих рішень" і радикалізації. Бо велетенська кількість людей не хоче ані думати, ані навчатись.